Tay guitar nổi tiếng với bản hit 'Hotel California' qua đời

Tay guitar huyền thoại Glenn Frey của nhóm Eagles trút hơi thở cuối cùng vào ngày 18/1 ở tuổi 67.

Tin buồn được thông báo trên trang web chính thức của nhóm nhạc vào tối 18/1: "Glenn Frey đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật trong nhiều tuần qua nhưng đáng buồn là không thể qua khỏi sau biến chứng của bệnh viêm khớp, viêm loét đại tràng cấp tính và viêm phổi".

Glenn Frey trong buổi biểu diễn vào tháng 3/2015.

Glenn Frey đã tiến hành phẫu thuật vào tháng 11 nhưng tình hình sức khỏe của ông vẫn ngày càng xấu đi. Vì bệnh tình của Glenn, ban nhạc Eagles đã hủy bỏ concert vào tháng 12. Glenn Frey qua đời vào sáng 18/1 ở nhà riêng tại New York giữa vòng tay của người vợ đã gắn bó 25 năm và 3 người con.

Glenn Frey cùng tay trống Don Henley là người thành lập ban nhạc rock Eagles vào đầu thập niên 1970. The Eagles nổi tiếng với bản rock hay nhất mọi thời đại, Hotel California. Glenn cũng là người sáng tác và đồng biểu diễn hầu hết các ca khúc của nhóm.

Glenn Frey và ban nhạc Eagles thời trẻ.

Cùng với ban nhạc Eagles, Glenn Frey đã giành 6 giải Grammy và 5 giải American Music Awards. The Eagles đã bán được hơn 120 triệu album trên toàn thế giới và được vinh danh tại Đại sảnh danh vọng Rock and Roll vào năm 1998.

Sau năm 1980, nhóm nhạc tan rã và Glenn Frey bắt đầu sự nghiệp solo. Các ca khúc riêng nổi tiếng của ông gồm The Heat Is On và Smuggler’s Blues.

Ca khúc "Hotel California" của nhóm Eagles

Hoài Vũ