Tài tử phim 'Những người khốn khổ' cầu hôn bạn gái

Nam diễn viên Eddie Redmayne và cô bạn gái người Anh vừa đính hôn trong kỳ nghỉ lãng mạn vào cuối tháng 5.

Eddie và người yêu tại Met Gala đầu tháng 5.

Đại diện của Eddie Redmayne đã chia sẻ tin vui với báo giới vào ngày 2/6. Chàng Marius si tình của phim Những người khốn khổ đã quỳ gối cầu hôn người tình xinh đẹp sau 2 năm hẹn hò. Hôn thê của Eddie là Hannah Bagshawe, một chuyên viên tài chính ở xứ sở sương mù.

Tài tử 32 tuổi và Hannah bắt đầu công khai chuyện tình cảm vào năm 2012 và đã chuyển đến sống cùng nhau ở London. Theo nguồn tin chia sẻ trên tờ Us, mối quan hệ của đôi uyên ương rất sâu sắc và Hannah đã được gia đình Eddie coi như một thành viên trong gia đình. Trước khi cầu hôn bạn gái, nam diễn viên cũng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của bố mẹ cô.

Cặp đôi yêu nhau say đắm từ khi hẹn hò năm 2012.

Eddie Redmayne đang là diễn viên sân khấu và điện ảnh tài năng của Anh. Eddie được khán giả nước ngoài nhớ đến qua vai diễn ấn tượng trong các bộ phim được đề cử Oscar như My Week with Marilyn, Les Misérables (Những người khốn khổ). Năm nay, tài tử sẽ trở lại màn ảnh với bộ phim khoa học viễn tưởng Jupiter Ascending (đóng cùng Channing Tatum và Mila Kunis), và phim tiểu sử Theory of Everything.

Hoài Vũ