Selena vui vẻ bên bạn bè, phớt lờ tin đồn bị bệnh

Trước đó, Selena Gomez bị đồn đã hủy chặng cuối tour diễn để điều trị căn bệnh lupus nguy hiểm.

Selena đăng video vui đùa với Demi Lovato và Taylor Swift.

Selena Gomez chia sẻ trên trang Facetime video cô ngồi uống trà với hai người bạn Taylor Swift và Demi Lovato hôm thứ 7. Bộ ba vui vẻ tán chuyện và nhâm nhi tách trà trên ghế sofa tại nhà của Selena. Bên dưới video, ngôi sao 21 tuổi chú thích: "Chỉ là một buổi tối thứ 7. Trà của Taylor, nụ cười của Demi - không gì có thể phàn nàn".

Ngày hôm sau, Demi ôn lại kỷ niệm đẹp của cô với Selena khi đăng ảnh ngộ nghĩnh của hai người ngày còn bé.

Selena và Demi đã là bạn thân từ thuở nhỏ trong khi Taylor mới gắn bó với công chúa Disney vài năm nay. Hai người bạn đã tới hàn huyên, chia sẻ với Selena trong giai đoạn nữ diễn viên đang có những điều muộn phiền giấu kín. Selena chỉ vừa đột ngột tuyên bố hủy chuyến lưu diễn ở châu Đại dương để nghỉ ngơi. Cô phát biểu: "Đã có rất nhiều năm tôi luôn đặt công việc lên hàng đầu, bây giờ tôi cần dành một chút thời gian cho bản thân để trở thành người tốt nhất như tôi có thể. Với các fan, tôi thành thực xin lỗi và hy vọng mọi người hiểu rằng, các bạn có ý nghĩa như thế nào với tôi".

Selena biểu diễn ở Australia trước khi dừng tour.

Việc dừng tour đột ngột khiến dư luận rộ tin đồn Selena đang bị bệnh nặng cần phải nghỉ dưỡng và điều trị. Một số nguồn tin còn cho rằng, bạn gái cũ của Justin Bieber mắc bệnh lupus - căn bệnh tự mất khả năng miễn dịch khiến cơ thể suy kiệt dần. Nguồn tin kể trên tờ Popdust, Selena "đã mắc bệnh này khoảng 2 năm nay". Nó khiến cô bị đau đầu, đau khớp và mệt mỏi. Ngôi sao Disney đã cố gắng giữ sức nhưng gần đây bệnh tình tái phát nghiêm trọng khiến cô phải dừng công việc để đi điều trị.

Trước thông tin gây sốc này, đại diện của Selena Gomez từ chối bình luận. Trong khi đó, bản thân giọng ca Come & Get It cũng giữ im lặng. Cô chỉ liên tục chia sẻ những hình ảnh vui vẻ của mình khi ở bên gia đình và bạn bè. Vào dịp Giáng sinh, Selena dành thời gian bên mẹ và em gái. Sau đó, cô tới Las Vegas xem show của Britney Spears rồi vui chơi với Miley Cyrus và Katy Perry.

Selena và Katy Perry tại concert của Britney tối 27/12.

Hoài Vũ