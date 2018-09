Selena hẹn hò ăn tối với Vanessa Hudgens

Selena và Vanessa trở thành bộ đôi thân thiết kể từ sau khi đóng chung trong bộ phim "Spring Breakers" năm 2013. Sau những vai diễn trên màn ảnh rộng, Vanessa quyết định đi theo nhạc kịch Broadway. Nữ diễn viên 26 tuổi đang dồn toàn bộ tâm sức cho vở kịch huyền thoại "Gigi". Trong khi đó, Selena Gomez vẫn tập trung cho sự nghiệp ca hát đồng thời tham gia một số dự án phim lớn nhỏ. Vừa qua, giọng ca "Come & Get It" cũng sắm một vai trong bộ phim lịch sử "In Dubious Battle" do tài tử James Franco làm đạo diễn.