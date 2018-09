Selena Gomez và bạn trai mới vung tiền cho chuyến du lịch ở Italy

Cặp sao đã tiêu tốn gần 250.000 USD (khoảng 5,6 tỷ đồng) cho lần hẹn hò đầu tiên tại nước ngoài.

Cuối tuần trước, Selena Gomez và ca sĩ The Weeknd đã có chuyến du lịch lãng mạn tại hai thành phố Florence và Venice. Đôi uyên ương mới đã không ngần ngại vung tiền để có một kỳ nghỉ hoàn hảo. Theo trang E!News, chi phí cho những ngày tới Italy của cặp sao ít nhất là 246.403 USD.

Selena và The Weeknd tại Florence hôm 27/1.

Khi đến Florence vào thứ 6 (27/1), Selena và giọng ca Party Monster đã thuê khách sạn Belmond Villa San Michele - nơi được rất nhiều ngôi sao lựa chọn vì sự riêng tư và sang trọng. Giá phòng trung bình ở đây là 3.000 USD - 4.000 USD một đêm. Tuy nhiên, nếu thích xa hoa hơn một chút, họ có thể chọn loại phòng giá 7.000 USD và thậm chí là phòng Limonaia Villa 10.000 USD (gần 300 triệu đồng). Với những ngôi sao nổi tiếng như Selena và The Weeknd, điều quan trọng nhất là sự riêng tư và lãng mạn, bởi vậy cặp đôi không tiếc tiền chọn loại phòng đắt đỏ nhất.

Buổi trưa, cặp sao đi ăn trưa ở nhà hàng Trattoria Borgo Antico với chi phí xấp xỉ 62 USD. Sau đó, họ tới thăm bảo tàng Accademia Gallery, nơi trưng bày bức tượng David nổi tiếng của Michelangelo. Giá vé vào cửa là 17 USD, nhưng vì cả hai không phải là khách du lịch bình thường và cần có lối đi riêng nên họ đã mua loại vé 239 USD.

Selena ôm bạn trai khi ngắm bức tượng David.

Bữa tối lãng mạn của cặp sao là tại một trong những nhà hàng đẹp nhất Florence. Chàng nghệ sĩ hip hop người Canada đã gọi thực đơn tổng cộng 250 USD. Và để di chuyển, đôi uyên ương đã thuê dịch vụ xe limo riêng với giá khoảng 1.500 USD.

Rời Florence, The Weeknd và Selena tới thành phố Venice thơ mộng. Họ chọn loại phòng 8.842 USD một đêm trong khách sạn Gritti Palace. Trước khi check-in, cặp sao đi taxi nước từ sân bay Marco Polo tới trung tâm Venice với giá 118 USD. Dịch vụ taxi nước trong 3 ngày cặp đôi ở Venice rơi vào khoảng 1.000 USD. Selena và bạn trai được trông thấy ở Venice vào ngày chủ nhật và đến thứ 3, nữ ca sĩ Good For You đã trở về Mỹ.

Cặp sao đi taxi nước ở Venice.

Cuối cùng, không thể không kể đến chi phí di chuyển từ Los Angeles tới Italy. Cặp đôi đã thuê máy bay riêng với giá 205.500 USD. Tổng số tiền mà Selena Gomez và The Weeknd đã bỏ ra cho chuyến du lịch ngọt ngào là gần 250.000 USD (5,6 tỷ đồng), nhiều gấp 3 lần so với chuyến du lịch tới Rome của cô bạn thân Taylor Swift và người yêu cũ - tài tử Tom Hiddleston vào hè năm ngoái.

>> Xem thêm: Những khoảnh khắc lãng mạn của Selena và bạn trai mới ở Italy