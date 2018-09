Selena Gomez nghẹn ngào cảm ơn bạn thân đã hiến thận

Người yêu của Justin Bieber rơi nước mắt khi nhắc về cô bạn thân Francia Raisa.

Tối 30/11, tại Lễ trao giải Billboard (Billboard Women in Music) tổ chức tại Los Angeles, Selena Gomez xúc động đến nơi nước mắt khi nhắc đến người bạn đã hiến thận để cứu sống cô. Trước đó, nữ ca sĩ bị suy thận do biến chứng bệnh Lupus ban đỏ và đã trải qua ca phẫu thuật ghép thận thành công vào hè vừa rồi. Vài tháng sau ca mổ thành công, Selena mới tiết lộ thông tin với khán giả.

Selena đã rất xúc động khi nhắc đến người bạn thân thiết Francia Raisa. Ảnh: The Sun

Đón nhận giải thưởng "Billboard Woman of the Year" từ tay Elle Fanning, giọng ca Bad Liar nghẹn ngào: "Tôi nghĩ Francia mới xứng đáng nhận giải thưởng này, cô ấy đã cứu sống cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy mình cực kỳ may mắn. Thực sự mà nói, tôi không thể nào cảm thấy biết ơn hơn nữa với vị trí mà tôi đã có được trong sự nghiệp của mình từ khi tôi 7 tuổi, tới 14 tuổi, và tới tận bây giờ".

Selena phát biểu: "Tôi muốn mọi người biết rằng tôi vô cùng tôn trọng nền tảng mà mình có, bởi vì tôi luôn muốn là một phần của những điều tuyệt vời, tôi muốn mọi người luôn cảm thấy những điều tuyệt vời".

Selena không quên cảm ơn những người đã sát cánh với cô: "Tôi đặc biệt muốn cảm ơn ê kíp và gia đình, bởi vì họ đã đồng hành cùng tôi trong khoảng thời gian khó khăn năm qua".

Ảnh: Billboard