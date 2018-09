Selena Gomez hạnh phúc khi cô và Taylor Swift đều có tình yêu mới

Hai cô bạn thân thiết đều đang bận rộn yêu đương, hẹn hò sau một thời gian dài lận đận tình duyên.

Selena và Taylor Swift.

Selena Gomez vừa có cuộc phỏng vấn trong chương trình The Morning Mash Up của kênh radio SiriusXM hôm 5/6. MC của chương trình đã hỏi Selena về bạn trai mới của cô, ca sĩ The Weeknd, và người yêu mới của Taylor Swift, nam diễn viên Joe Alwyn: "Cả hai bạn đều đang có những điều mới mẻ trong cuộc sống. Các bạn có những người mới của riêng mình. Hai bạn đã có cơ hội gặp gỡ người mới của nhau chưa?".

Selena liền cười tươi đáp: "Tôi đi chơi rất nhiều với bạn trai mới của tôi". Người đẹp không bật mí bất cứ điều gì về chuyện tình cảm của Taylor Swift mà chỉ nói: "Nếu bạn của tôi hạnh phúc, tôi cũng sẽ rất vui. Đó là tất cả những gì tôi quan tâm. Hiện tại, tôi rất hào hứng và có những ngày tháng tuyệt vời".

Selena hạnh phúc bên The Weeknd.

Taylor Swift cũng đang bận hẹn hò bạn trai mới.

Ngôi sao 24 tuổi cũng chia sẻ cảm giác ấm áp khi yêu The Weeknd: "Tôi thích nhận được sự ủng hộ. Tôi thích tựa vào bờ vai của ai đó. Cảm giác thật tuyệt làm sao. Tôi đã không có điều đó trong một thời gian dài".

Selena hẹn hò giọng ca Starboy từ tháng 1 năm nay sau 3 năm chia tay Justin Bieber. Trong cuộc phỏng vấn, cô không ngại nhắc đến tình cũ và ngợi ca Justin vì những gì anh thể hiện trong đêm nhạc từ thiện của Ariana Grande ngày 4/6. "Mọi người đã mang đến những điều vô cùng xúc động. Tôi thích cách Ariana Grande kết thúc đêm nhạc. Tôi nghĩ Justin cũng rất tuyệt vời. Mọi thứ thật đẹp đẽ".