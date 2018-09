Sao 'Ở nhà một mình' hạnh phúc bên bạn gái mới gốc Lào

Macaulay Culkin và nữ diễn viên Brenda Song có buổi hẹn hò ở công viên vào cuối tuần qua.

Macaulay Culkin

Tối 29/9, Macaulay Culkin và Brenda Song được trông thấy vui chơi trong công viên kinh dị Knott's Scary Farm ở California. "Các du khách kể rằng hai người nắm tay nhau, rất ngọt ngào và tình tứ. Trông họ như đang có khoảng thời gian tuyệt vời", nguồn tin chia sẻ trên ET.

Những hình ảnh của cặp đôi cũng được chia sẻ trên trang web riêng của công viên này. Macaulay Culkin đi hẹn hò đôi cùng vợ chồng người bạn thân - tài tử kiêm đạo diễn Seth Green.

Loạt ảnh vui chơi trong công viên kinh dị của Macaulay và Brenda Song.

Nam diễn viên 37 tuổi và Brenda Song vốn đóng cùng nhau trong bộ phim mới của Seth Green mang tên Changeland. Hơn một tháng quay phim ở Thái Lan đã giúp hai người trở nên gắn bó thân thiết. Brenda Song chia sẻ về quá trình đóng phim: "Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tất cả mọi người đều rất đáng yêu. Chúng tôi chỉ vừa ở Thái Lan và có khoảng thời gian tuyệt chưa từng có bên những người bạn thân nhất của mình trong vòng 5 tuần".

Macaulay Culkin đã không hẹn hò cô gái nào khoảng 3 năm nay. Anh đã chia tay nữ diễn viên Jordan Lane Price vào cuối năm 2013. Trước đây, ngôi sao Ở nhà một mình vốn có tình trường khá lừng lẫy. Anh kết hôn từ năm 17 tuổi với nữ diễn viên Rachel Miner và chia tay hai năm chung sống. Sau đó, Macaulay có mối tình sâu nặng với cô đào Mila Kunis từ năm 2002 đến 2011.

Maucaulay và bạn gái cũ, Mila Kunis.

Brenda Song - bạn gái mới của Macaulay Culkin - là diễn viên Mỹ gốc Lào. Bố cô là người H'mông ở Lào, mẹ là người Mỹ gốc Thái Lan. Bố mẹ Brenda Song (họ gốc là Xiong) di cư từ Lào sang Mỹ vào năm 1976. Brenda chào đời tại Carmichael (California), đến khi 6 tuổi gia đình chuyển tới Los Angeles để ủng hộ cô theo đuổi diễn xuất. Trong suốt nhiều năm, Brenda là ngôi sao nhí của Disney và thành công nhất với bộ phim The Suite Life of Zack and Cody (Cuộc sống thượng hạng của Zack và Cody).