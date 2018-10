Tài tử Timothée Chalamet và người mẫu 19 tuổi Lily-Rose Depp tay trong tay dạo chơi trên đường phố New York hôm 1/10.

Trong những bức ảnh được một fan ghi lại ở New York, Timothée và Lily-Rose trông như một cặp đang say đắm trong tình yêu. "Hai người đi bộ trên phố, thi thoảng Timothée dừng lại và kéo Lily-Rose vào sát bên mình", nhân chứng kể, "Họ trao nhau nụ hôn trong khoảng một phút".

Lily-Rose và Timothée tình tứ dạo chơi ở New York hôm 1/10.

Timothée Chalamet (22 tuổi) và con gái tài tử Johnny Depp quen nhau khi đóng cùng trong bộ phim The King sắp chiếu trên Netflix. Bộ phim đã đóng máy và cả hai đều đang tập trung vào những dự án khác. Tuy nhiên theo E!News, dường như tình yêu đã nảy nở giữa hai ngôi sao trẻ sau phim này.

Cặp sao được dự đoán trở thành một cặp đôi hot ở Hollywood.

Timothée trước đây hẹn hò con gái của nữ hoàng nhạc pop Madonna, Lourdes Leon. Trong khi đó Lily có mối quan hệ tình cảm với mẫu nam người Anh, Ash Stymest, nhưng chia tay hồi tháng 4.

Timothée Chalamet sinh năm 1995 tại New York. Tham gia diễn xuất từ nhỏ nhưng đến năm ngoái, tên tuổi của Timothée mới vụt sáng khi đóng vai chính trong bộ phim Call Me by Your Name. Tác phẩm xoay quanh mối tình đồng giới của hai chàng trai giữa mùa hè thơ mộng ở Italy từng được đề cử Phim hay nhất tại Oscar 2018. Timothée cũng nhận được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Ngoài ra, nam diễn viên 22 tuổi cũng góp mặt trong bộ phim được đề cử Oscar khác đầu năm nay là Lady Bird.

Lily-Rose là con gái đầu lòng của tài tử Johnny Depp và nữ ca sĩ Pháp Vanessa Paradis. Bố mẹ cô sống với nhau 14 năm, có chung hai đứa con, chia tay năm 2012.

Sao nam 'Call Me by Your Name' hẹn hò con gái Johnny Depp Trailer phim "Call Me by Your Name"