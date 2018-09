Sandra Bullock tức giận vì bị trả lương bất bình đẳng

Nữ diễn viên bức xúc kể, cô từng bị trả cát-xê kém xa đồng nghiệp nam chỉ bởi là phụ nữ.

Sandra Bullock cho rằng, vẫn còn khoảng cách rất lớn giữa mức thù lao trả cho diễn viên nam và diễn viên nữ.

Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Variety, Sandra Bullock nói về điều phẫn nộ nhất của cô khi làm việc ở Hollywood: Đó là sự phân biệt giới tính một cách trắng trợn. Minh tinh kể lại "kỷ niệm tồi tệ" 10 năm trước khi cô bị trả cát-xê quá bèo bọt so với bạn diễn nam trong một bộ phim Hollywood.

"Cách đây 10 năm, tôi có đóng một bộ phim. Khi nhận ra (chuyện trả thù lao chênh lệch), tôi đã vô cùng tức giận và hét lên một mình. Tôi tự hỏi: Điều gì đang xảy ra với tôi vậy? Tôi thực sự cảm thấy ghê sợ. Và rồi tôi nhận ra, mình bị đối xử như vậy chỉ vì là phụ nữ. Đó là trải nghiệm tồi tệ nhất tôi từng có", Sandra chia sẻ.

Ngôi sao Gravity không nói rõ bộ phim nào, nhưng khoảng thời gian năm 2005-2006, cô đóng 4 bộ phim là Loverboy, Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous, The Lake House và Infamous. Sandra kể tiếp: "Tôi cảm thấy rất phẫn nộ và tuyệt vọng, bởi tôi không thể giả vờ như không nhìn thấy gì cả. Tôi bị phân biệt đối xử chỉ vì là nữ giới. Phải mất một thời gian tôi mới nguôi ngoai chuyện đó. Hơn một năm sau, tôi bình tâm lại và nghĩ: Đó chỉ là một trường hợp cá biệt thôi. Tôi cũng đã có một vài lần bị phân biệt nhưng không lần nào người ta trắng trợn như thế. Lần đó đã khiến tôi mở to mắt hơn, bởi không chỉ đàn ông đối xử với phụ nữ như vậy mà có rất nhiều phụ nữ cũng đối xử bất bình đẳng với phụ nữ. Nhờ phước của bộ phim đó mà tôi mới được mở to con mắt".

Sandra tại buổi công chiếu phim mới "Our Brand Is Crisis" - bộ phim đề cập tới sự bình đẳng giới.

Sandra nói, chuyện cát-xê không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn lớn hơn thế - sự bình đẳng giới: "Tôi biết chúng ta đang tập trung vào vấn đề tiền bạc, nhưng đó chỉ là phần phụ... Tôi luôn nói đùa: Hãy xem, chúng ta tới thảm đỏ và bạn sẽ được hỏi về váy áo, kiểu tóc trong khi người đàn ông đứng cạnh được hỏi về diễn xuất và quan điểm chính trị của anh ta. Một khi chúng ta bắt đầu thay đổi nhận thức về phụ nữ, ngừng suy nghĩ rằng phụ nữ kém cỏi hơn nam giới, sự chênh lệch về tiền lương sẽ được quan tâm hơn. Và có những vấn đề khác lớn hơn".

Tuy nhiên, nữ diễn viên hy vọng có sự thay đổi đặc biệt trong ngành công nghiệp phim ảnh: "Hollywood luôn đi tiên phong cho những sự đổi mới. Bởi vậy, thật vui khi họ đã bắt đầu thay đổi. Có rất nhiều diễn viên thẳng tính giống như tôi, những người có thể thẳng thắn phát biểu về vấn đề này".

Meryl Streep, Jennifer Lawrence và Patricia Arquette và một số diễn viên tài năng khác cũng từng bày tỏ bức xúc vì sự phân biệt giới tính trong chuyện trả cát-xê đóng phim ở Hollywood.

Hoài Vũ