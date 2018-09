Sam Smith hôn người tình đồng giới cuồng nhiệt trên phố

Nam ca sĩ xứ sương mù và ngôi sao phim "13 Reasons Why" công khai tình yêu từ mùa thu năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn trên The Ellen DeGeneres Show, Sam Smith hào hứng thổ lộ: "Tôi đã không còn cô đơn nữa". Trước đó, Sam đã yêu đơn phương nhiều người và đau khổ vì không được đáp lại. Những mối tình cũ giúp anh sáng tác nên những ca khúc nổi tiếng, trong đó có bài hát đoạt giải Grammy "Stay With Me".