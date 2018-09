Ryan Gosling xúc động cảm ơn vợ khi giành giải Quả cầu vàng

Kết quả giải thưởng Quả cầu vàng 2017 Hạng mục Điện ảnh: Phim tâm lý xuất sắc: “Moonlight” Phim hài/ca nhạc xuất sắc: “La La Land” Nữ diễn viên chính xuất sắc phim tâm lý: Isabelle Huppert, “Elle” Nam diễn viên chính xuất sắc phim tâm lý: Casey Affleck, “Manchester by the Sea” Nữ diễn viên chính xuất sắc phim hài/ca nhạc: Emma Stone, “La La Land” Nam diễn viên chính xuất sắc phim hài/ca nhạc: Ryan Gosling, “La La Land” Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Viola Davis, “Fences” Nam diễn viên phụ xuất sắc: Aaron Taylor-Johnson, “Nocturnal Animals” Đạo diễn xuất sắc: Damien Chazelle, “La La Land” Kịch bản xuất sắc: Damien Chazelle, “La La Land” Phim hoạt hình xuất sắc: “Zootopia” Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: “Elle” (Pháp) Âm nhạc xuất sắc: Justin Hurwitz, “La La Land” Bài hát hay nhất trong phim: “City of Stars,” “La La Land” Hạng mục Truyền hình: Phim truyền hình tâm lý xuất sắc: “The Crown,” Netflix Phim truyền hình hài/ca nhạc xuất sắc: “Atlanta,” FX Phim truyền hình ngắn tập xuất sắc: “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story,” FX Nữ diễn viên xuất sắc phim ngắn tập: Sarah Paulson, “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story” Nam diễn viên xuất sắc phim ngắn tập: Tom Hiddleston, “The Night Manager” Nữ diễn viên phim tâm lý xuất sắc: Claire Foy, “The Crown” Nam diễn viên phim tâm lý xuất sắc: Billy Bob Thornton, “Goliath” Nữ diễn viên phim hài/ca nhạc xuất sắc: Tracee Ellis Ross, “black-ish” Nam diễn viên phim hài/ca nhạc xuất sắc: Donald Glover, “Atlanta” Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Olivia Colman, “The Night Manager” Nam diễn viên phụ xuất sắc: Hugh Laurie, “The Night Manager”