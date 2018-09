Rộ tin Lady Gaga được bạn trai cầu hôn

Nữ ca sĩ được cho là đã bí mật đính hôn với người quản lý tài năng Christian Carino, hơn cô 17 tuổi.

Gaga và bạn trai, Christian Carino.

Nguồn tin tiết lộ trên tạp chí Us Weekly, Christian Carino đã ngỏ lời cầu hôn Lady Gaga vào mùa hè năm nay sau khi đến xin phép bố của Gaga. Vì tình trạng sức khỏe không tốt của nữ ca sĩ Born This Way, cặp đôi đã giữ bí mật tin vui này suốt thời gian qua. Họ cũng chưa vội vã lên kế hoạch làm đám cưới vì muốn tập trung chữa bệnh cho Gaga.

Ngôi sao nhạc pop 31 tuổi đang mắc căn bệnh đau xơ cơ - chứng rối loạn mãn tính gây đau đớn lên các cơ và làm cơ thể mệt mỏi, mất ngủ, giảm sút trí nhớ. Bệnh tình tiến triển nặng vào hè vừa qua khiến Gaga phải hoãn tour diễn ở châu Âu để nhập viện.

Gaga khoe ảnh nghỉ dưỡng bên người yêu tại Malibu vào tháng 10.

Lady Gaga hẹn hò Christian Carino từ tháng 1 năm nay. Bạn trai Gaga năm nay 48 tuổi, là nhân viên quản lý tài năng của công ty Creative Artists Agency. Khách hàng của Christian đều là những ngôi sao lớn như Justin Bieber, Christina Aguilera, Miley Cyrus, Jennifer Lopez hay Simon Cowell... Trước khi yêu Gaga, Christian từng có thời gian gắn bó với nữ diễn viên The Walking Dead Lauren Cohan.

Trong khi đó, Lady Gaga từng trải qua mối tình sâu sắc với nam diễn viên Taylor Kinney từ năm 2011 đến 2016. Hai người đã đính hôn và tính đến chuyện cưới xin nhưng rồi bất ngờ chia tay vào tháng 7 năm ngoái.