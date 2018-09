Rò rỉ đoạn phim 'Fast and Furious 7' của Paul Walker

Điều trùng hợp ngẫu nhiên đó lại cảnh nhân vật của Paul tham dự lễ tang hai người bạn trong đội đua xe.

Đoạn phim được phát tán trên mạng vào ngày 27/11, chỉ 3 ngày trước khi Paul Walker qua đời. Nam diễn viên trong vai Brian O’Conner đứng trò chuyện với Tyrese Gibson (vai Roman Pierce) tại lễ tang của Han và Gisele - đôi bạn thiệt mạng vào cuối tập 6.

Paul Walker trong cảnh đám tang của "Fast and Furious 7".

Cậu bạn Pierce nói với O’Conner: "Hứa với tôi Brian, sẽ không có thêm một đám tang nào nữa". Chàng cảnh sát giải nghệ liền trả lời: "Chỉ một nữa thôi". Brian O’Conner muốn đề cập tới Ian Shaw (kẻ tội phạm do ngôi sao Người vận chuyển Jason Statham thủ vai) - nhân vật đã được giới thiệu trong phần 6 và trở thành kẻ ác ở tập 7.

Đoạn phim của Paul Walker trong "Fast and Furious 7" Đoạn phim của Paul Walker trong "Fast and Fourious 7"

Tuy nhiên, câu nói trong phim của Paul Walker đã trở thành điềm gở. Khi bộ phim Fast and Furious 7 còn đang dang dở, Paul đã tử nạn trong vụ đâm xe thảm khốc vào chiều ngày 30/11. Sự nghiệp rực rỡ nhất của nam diễn viên gắn liền với những cuộc đua tốc độ trong phim và anh cũng ra đi vì tốc độ.

Khi Paul qua đời, một trong những câu nói nổi tiếng của anh được các fan trích dẫn lại trên mạng xã hội. Câu nói mang tính định mệnh: "Nếu một ngày nào đó, tốc độ giết chết tôi, xin đừng khóc bởi lúc đó tôi đang mỉm cười" (If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling).

Vin Diesel và các đồng nghiệp quá đau buồn không thể tiếp tục đóng phim trong lúc này.

Paul Walker mong mọi người không khóc nhưng những người thân, đồng nghiệp và bạn bè của anh đã không thể ngăn nổi dòng nước mắt xót xa. Theo nhiều nguồn tin, cái chết quá đột ngột và đau thương của anh khiến các bạn diễn trong Fast and Furious vô cùng suy sụp. "Lịch quay phim vào đầu tuần này đã bị hoãn lại. Không ai còn tâm trí để đóng phim", một nguồn tin cho biết.

Theo kế hoạch, Paul Walker sẽ đóng những cảnh quan trọng nhất vào tuần này tại Atlanta, Georgia. Tuy nhiên, anh đã không thể hoàn thành vai diễn của mình. Hiện tại, trong khi các diễn viên không thể tiếp tục diễn xuất vì quá đau buồn, nhà sản xuất cũng phải dừng quay phim để thay đổi kịch bản.

Trên Twitter, Vin Diesel - người bạn diễn thân thiết nhất của Paul trong loạt phim tốc độ đau đớn chia sẻ: "Em trai, anh sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Anh không thể nói nổi thành lời. Thiên đường đã có thêm một thiên thần. Xin hãy yên nghỉ". Đồng nghiệp Dwayne Johnson viết: "Xin gửi tất cả tình yêu, sức mạnh, niềm tin của tôi tới gia đình Walker trong thời điểm đau thương này. Chúng tôi tìm thấy sức mạnh của mình từ ánh sáng của cậu ấy. Yêu cậu, người anh em". Còn Tyrese Gibson (người trò chuyện với Paul trong đoạn phim trên) thổn thức tâm sự: "Trái tim tôi vô cùng đau đớn, không ai có thể khiến tôi tin đây là sự thật. Chúa trời ơi, con cầu xin người hãy cho con một lời giải thích, con không thể hiểu. Trái tim tôi vỡ vụn, tôi không tin được đây lại là sự thật. Cầu nguyện cho cô con gái duy nhất và gia đình anh ấy".

Người hâm mộ tới đặt hoa tưởng niệm tại nơi đâm xe.

Paul Walker ra đi khi anh chỉ mới đón con gái 15 tuổi Meadow Walker về ở cùng một thời gian. Trong khi đó, từ khi tai nạn xảy ra, rất nhiều người hâm mộ đã tới hiện trường đặt hoa và ảnh tưởng nhớ nam diễn viên bạc mệnh.

Hoài Vũ