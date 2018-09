Quốc phục Nicaragua đẹp nhất Miss Universe

Giải thưởng gây bất ngờ vì trước đó trang phục này không lọt vào các top bình chọn online.

Người đẹp Nastassja Bolivar của Nicaragua nhận giải thưởng trong đêm bán kết.

Trong đêm bán kết Miss Universe tối 5/11, MC bất ngờ công bố người chiến thắng phần thi Trang phục dân tộc. Người đẹp đến từ quốc gia Trung Mỹ Nicaragua đã vinh dự giành giải thưởng này. Cô cũng nhận được số tiền 5.000 USD từ ngân hàng Russian Standard.

Nastassja Bolivar đã mặc bộ trang phục chim công lộng lẫy và sexy, theo phong cách thường thấy của các thí sinh Mỹ Latin. Cô cũng tự tin trình diễn và múa trên sân khấu để làm nổi bật quốc phục đậm bản sắc văn hóa của mình trong đêm thi ngày 3/11.

Nastassja Bolivar biểu diễn trong đêm thi Trang thi dân tộc.

Trang phục dân tộc của Việt Nam được đánh giá cao trên các diễn đàn sắc đẹp và lọt vào tất cả các top bình chọn nhưng đã không may mắn giành được giải thưởng. Người đẹp Trương Thị May mặc bộ áo dài lụa đỏ của nhà thiết kế Thuận Việt với những họa tiết cổ và hoa sen vàng được thêu thùa tỉ mỉ, tinh tế. Dù không giành giải nhưng Trương Thị May đã thể hiện ấn tượng phần thi của mình, góp phần quảng bá vẻ đẹp áo dài đến bạn bè quốc tế.

Trương Thị May tự tin trình diễn quốc phục áo dài.

Hoài Vũ