Pax Thiên ngày càng bảnh bao và phong cách

Pax Thiên mới 13 tuổi khi bố mẹ nuôi của cậu - cặp sao đình đám nhất Hollywood ly hôn. Jolie từng chia sẻ, Pax cũng như 5 người con khác của cô đã vô cùng cứng cỏi trước biến cố lớn này trong gia đình. Các con là chỗ dựa tinh thần, giúp nữ minh tinh mạnh mẽ hơn để bắt đầu cuộc sống mới. Tháng 2/2017, mẹ con Jolie lần đầu tham dự sự kiện sau vụ ly hôn. Cả nhà tới Campuchia dự lễ ra mắt phim "The First They Killed My Father". Pax Thiên diện vest lịch lãm, tự tin tạo dáng trước các ống kính máy ảnh.