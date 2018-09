Paris Hilton tung ảnh gợi cảm chào đón Valentine

Paris Hilton thực hiện bộ ảnh gợi cảm nhân dịp Valentine và quảng bá single mới "I Need You". Sau nhiều năm vắng bóng trong làng nhạc, Paris bỗng có cảm hứng sáng tác và ca hát trở lại khi được bạn trai cầu hôn vào đầu năm nay. Người đẹp tiết lộ, ca khúc mới của cô viết về tình yêu nồng say với nam diễn viên Chris Zylka.