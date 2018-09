Người đẹp 36 tuổi đang háo hức lên kế hoạch kết hôn với nam diễn viên Chris Zylka và muốn có con thật sớm.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên kênh truyền hình Extra, Paris Hilton thổ lộ về đám cưới rình rang sắp tới: "Hồi sinh nhật 21 tuổi, tôi đã tổ chức 5 bữa tiệc, bởi vậy có thể lần này tôi sẽ tổ chức lễ cưới ở nhiều nơi, một ở châu Âu, một ở Mỹ và một ở nơi nào đó trên thế giới".

Paris Hilton và chồng sắp cưới.

Khi được hỏi ngày cưới khi nào sẽ diễn ra, Paris liền đáp: "Sẽ sớm thôi!". Còn vị hôn phu của cô chia sẻ: "Chúng tôi sẽ có bữa tối riêng với bố mẹ hai bên để bàn cụ thể".

Paris Hilton chỉ vừa được Chris Zylka cầu hôn trong kỳ nghỉ năm mới. Tiểu thư sinh năm 1981 vẫn đang lâng lâng vì niềm hạnh phúc bất ngờ này. Paris cởi mở tâm sự, cô rất mong mỏi sớm có em bé với người đàn ông của đời mình: "Anh ấy là tất cả với tôi, là một nửa của tôi. Tôi không thể chờ để bắt đầu cuộc sống gia đình với anh ấy và bước sang chương mới của cuộc đời!".

Paris Hilton khoe nhẫn đính hôn và tình yêu dành cho Chris Zylka

Paris Hilton muốn tổ chức lễ cưới hoành tráng ở 3 nơi

Chris Zylka sinh năm 1985, là diễn viên kiêm người mẫu và họa sĩ Mỹ. Anh chủ yếu tham gia các bộ phim truyền hình, nổi bật nhất là The Leftovers, 10 Things I Hate About You và The Secret Circle. Theo Celebritynetworth, tài sản của Chris Zylka chỉ có khoảng 4 triệu USD trong khi đó Paris Hilton hiện sở hữu khối tài sản kếch xù 300 triệu USD.