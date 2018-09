Nữ diễn viên gốc Việt tham gia 'Star Wars' 8

Kelly Marie Trần là một trong 3 diễn viên mới góp mặt trong phim bom tấn năm 2017.

Kelly Marie Trần

Phần 8 của Star Wars vừa chính thức khai máy vào sáng 15/2. Hãng Disney và LucasFilm cũng công bố 3 gương mặt mới bổ sung vào dàn diễn viên của phim. Ngoài hai ngôi sao nổi tiếng là tài tử đoạt giải Oscar Benicio Del Toro, nữ diễn viên Jurassic Park Laura Dern, cái tên thứ ba gây bất ngờ là Kelly Marie Trần.

Hầu hết các fan phim ảnh đều chưa biết đến Kelly Marie Trần. Nữ diễn viên hài gốc Việt đóng phim từ năm 2011, góp mặt trong nhiều seri phim hài, các video quảng cáo, phim ngắn trên Youtube và làm khách mời trong một số show truyền hình của Mỹ, tuy nhiên chưa thực sự để lại dấu ấn mạnh mẽ với người xem. Những bộ phim nổi tiếng cô từng đóng là seri hài chiếu trên mạng Ladies Like Us, phim sitcom About a Boy, phim ngắn Periods Aren't That Gross. Được tham gia bom tấn Star Wars là dấu mốc lớn trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Kelly Marie Trần trong phim hài "Ladies Like Us" tập 1

Kelly Marie Trần sinh ra và lớn lên ở San Diego. Cô tốt nghiệp Đại học California (UCLA) nhưng lại quyết định theo đuổi đam mê diễn xuất. Trước khi được mời đóng phim ở Los Angeles, Kelly đi hát tại nhà hát kịch địa phương, sau đó luyện tập trong các nhóm hài uy tín như iO West, Second City và Upright Citizens Brigade.

Star Wars 8 dự kiến được công chiếu từ ngày 15/12/2017. Vai diễn của Kelly Marie Trần được dự đoán là vai hài hước.

Kelly góp mặt trong phần mới nhất của seri phim viễn tưởng nổi tiếng.

>> Một số hình ảnh của Kelly Marie Trần

Hoài Vũ