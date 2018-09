Những sao Hollywood từng bẽ mặt vì tội ăn cắp vặt

Ngôi sao "The Hills", Stephanie Pratt, từng là một con nghiện ma túy nặng. Không những thế cô còn bị công an sờ gáy vì tội ăn trộm các món đồ có tổng giá trị lên tới 1.300 USD tại chuỗi cửa hàng cửa hàng Neiman Marcus ở Honolulu hồi năm 2006. May mắn là Stephanie đã biết gạt bỏ quá khứ nhơ nhuốc, làm lại từ đầu và đi theo con đường chân chính.