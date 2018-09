Những ngày cuối đời của nữ hoàng sắc đẹp có 9 ông chồng

Ở tuổi 99, minh tinh Zsa Zsa Gabor vẫn lạc quan đấu tranh giành sự sống bên người chồng thứ 9.

Zsa Zsa Gabor quyến rũ thời trẻ.

Đầu tháng 2, Zsa Zsa Gabor - biểu tượng gợi cảm Hollywood thập niên 1950 và 1960 phải nhập viện cấp cứu. Tình trạng của bà khá nguy kịch vì nhiễm trùng phổi từ ống dẫn thức ăn đặt trong cơ thể nhiều năm nay. Hiện bà vẫn chưa thể phẫu thuật vì huyết áp cao.

Tuy nhiên, Zsa Zsa Gabor luôn tỏ ra rất lạc quan. Người chồng hiện tại của bà - Hoàng tử Frederic von Anhalt chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên tờ ET hôm 19/2: "Bà ấy vẫn đang chiến đấu và tin tưởng sẽ vượt qua. Bà ấy muốn sống. Bà ấy thường siết chặt tay tôi và hôn. Bà ấy có thể uống nước, ăn kem. Những người khác sẽ từ bỏ, nhưng bà ấy thì không. Bà ấy chưa bao giờ nói: Hãy để em ra đi hoặc Em không muốn sống nữa".

Zsa Zsa bên người chồng thứ 9 năm 2011.

Frederic von Anhalt (con nuôi của công chúa Đức) kết hôn với minh tinh huyền thoại vào năm 1986. Ông kém bà Zsa Zsa Gabor tới 26 tuổi nhưng họ vẫn sống bên nhau hạnh phúc hơn 30 năm qua. Đây chính là cuộc tình bền lâu nhất của Zsa Zsa sau 8 cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó.

14 năm qua, nữ hoàng sắc đẹp lừng lẫy một thời liên tục phải nhập viện vì tai nạn, viêm khớp và hàng loạt căn bệnh khác của tuổi già. Tuy nhiên, Frederic chưa khi nào bỏ rơi vợ. Ông luôn ở bên, tận tâm chăm sóc và sẻ chia. Frederic tâm sự: "Phương thuốc duy nhất có thể giúp bà ấy là sự giải trí. Bởi vậy tôi luôn tạo không khí vui tươi, thoải mái cho bà ấy. Trong phòng ngủ, chúng tôi không bao giờ nói về bệnh tật, bệnh viện và các bác sĩ mà chỉ trò chuyện về những điều vui vẻ, tích cực. Tôi không kể với vợ những tin xấu vì có thể bà ấy sẽ bị đột quỵ".

Zsa Zsa Gabor vừa tròn 99 tuổi vào ngày 6/2 vừa qua nhưng nữ minh tinh và chồng đã bàn đến một bữa tiệc hoành tráng chào đón tuổi 100 vào năm tới. "Chúng tôi sẽ làm một bữa tiệc lớn. Bao nhiêu lâu bạn mới đạt tới con số 100? Thế nên chúng tôi sẽ làm thứ gì đó thật linh đình để chúc mừng dấu mốc này. Hy vọng bà ấy sẽ khỏe hơn và chúng tôi có thể tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà. Hy vọng bà ấy sẽ sống lâu như mẹ mình. Mẹ vợ tôi thọ 103 tuổi".

Ông Frederic luôn tận tâm chăm sóc vợ dù bà nằm liệt giường nhiều năm nay.

Zsa Zsa Gabor sinh năm 1917 ở thủ đô Budapest, Hungary. Năm 19 tuổi, cô đăng quang Hoa hậu Hungary. 1 năm sau, người đẹp kết hôn với chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ hơn cô 20 tuổi. Tuy nhiên cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm.

Năm 1941, Zsa Zsa cùng gia đình di cư sang Mỹ. Với sắc đẹp và sự khôn khéo, hoa hậu Hungary nhanh chóng gây chú ý trong làng giải trí Mỹ. Cô lọt vào mắt xanh của ông trùm khách sạn Conrad Hilton. Sau một năm hẹn hò, người đẹp và đại gia tổ chức đám cưới. Họ sinh được cô con gái Francesca - cũng là người con duy nhất của Zsa Zsa. 5 năm sau (năm 1947), hai người ly hôn.

Tuy nhiên, mỹ nhân quyến rũ không để trái tim cô quạnh được lâu. Năm 1949, cô lại lên xe hoa với nam diễn viên George Sanders. Từ đây, Zsa Zsa cũng bắt đầu sự nghiệp điện ảnh ở Hollywood và nhanh chóng gặt hái thành công với các bộ phim như Lovely to Look At, Moulin Rouge. Dù vậy, đường tình duyên của Zsa Zsa tiếp tục trắc trở. Cuộc hôn nhân thứ ba kết thúc sau 5 năm chung sống.

Trong 20 năm sau đó, Zsa Zsa Gabor liên tiếp tái hôn rồi ly hôn với 5 người đàn ông khác. Thế nhưng nữ minh tinh chưa bao giờ thôi hy vọng sẽ tìm thấy tri kỷ của đời mình. Năm 1986, ở tuổi 69, bà kết hôn lần thứ 9 với Hoàng tử Frederic von Anhalt - một doanh nhân năng động say mê nhiều lĩnh vực từ câu lạc bộ đêm tới sòng bạc, sản xuất phim ảnh... Không ngờ, đây chính là cuộc hôn nhân bền lâu nhất của biểu tượng sắc đẹp đào hoa Hollywood.

Minh tinh và Hoàng tử Frederic von Anhalt trong lễ cưới năm 1986.

>> Xem thêm: Ảnh thời trẻ quyến rũ của Zsa Zsa Gabor

Hoài Vũ