Những mối tình 'cô - cháu' vượt thị phi nhưng không có cái kết trọn vẹn

Jennifer Lopez hẹn hò chàng vũ công trẻ Casper Smart khi mới ly hôn nam ca sĩ Marc Anthony năm 2011. Ai cũng cho rằng J.Lo cặp với anh chàng kém cô 18 tuổi chỉ để lấp chỗ trống con tim còn Casper ham mê danh tiếng và tiền bạc của nữ ca sĩ nhạc pop. Nhưng thời gian trôi qua, sự chân thành và tận tâm của Casper Smart dành cho Jennifer đã chứng minh cho cái gọi là tình yêu đích thực. Trong những năm tháng bên nhau, Jennifer luôn hết lời ca ngợi Casper Smart và tin tưởng vào tình cảm của người tình trẻ. Tuy nhiên, dường như J.Lo vẫn bất an vào tương lai xa hơn và không bao giờ đề cập tới một đám cưới với Casper Smart. Năm 2014, Casper bị đồn cặp với một người đẹp chuyển giới. Dù Casper phủ nhận tin đồn nhưng mối tình của anh và J.Lo đã rạn vỡ. Họ chia tay vào tháng 6/2014 và sau đó tái hợp vào đầu năm 2015. Đến hè 2016, Jennifer và bồ trẻ chính thức đường ai nấy đi. Hiện tại, giọng ca "On the Floor" đã có người yêu mới là cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez kém cô 5 tuổi.