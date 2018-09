Những cuộc tình tan vỡ bất ngờ của sao Hollywood năm 2017

Selena Gomez và The Weeknd từng là một trong những cặp đôi hot nhất Hollywood vào đầu năm nay. Tuy nhiên mối tình lãng mạn của cặp sao đã không kéo dài được lâu. The Weeknd được cho là đã chủ động nói lời chia tay Selena vào cuối tháng 9 vì cả hai không thể dành nhiều thời gian cho nhau. Đến đầu tháng 11, chuyện tan vỡ của Selena và The Weeknd mới được tiết lộ khi Selena tái hợp với Justin Bieber.