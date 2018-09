Những 'chiêu' kiếm tiền triệu đô của Kim

Tận dụng sự nổi tiếng vì thân hình nóng bỏng, ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ đã kinh doanh đủ kiểu và kiếm được 28 triệu USD năm qua.

Kim Kardashian vừa được tạp chí Forbes bầu chọn là Nữ hoàng của "Sự nổi tiếng vì nổi tiếng" năm 2014. Đây là một khái niệm mới ở Mỹ dùng để chỉ những người bỗng nhiên nổi tiếng mà không cần tài năng đặc biệt gì cả, đôi khi chỉ cần ngực to, mông nở. Tuy nhiên, Kim hơn hẳn những đối thủ khác bởi cô không nổi tiếng nhất thời mà biết quảng bá hình ảnh bản thân mỗi ngày và rất biết tận dụng thế mạnh của mình để "hái ra" tiền.

Kim gợi cảm ở resort tại Mexico vào đầu tháng 6.

Forbes thống kê, trong 12 tháng qua, người đẹp 33 tuổi đã kiếm được khoảng 28 triệu USD (gần 597 tỷ đồng). Với nguồn thu nhập khổng lồ này cộng với sức ảnh hưởng lớn trên Internet, Kim lọt vào danh sách 100 ngôi sao quyền lực nhất thế giới 2014, đứng ở vị trí 80, vượt qua các minh tinh Meryl Streep, Gwyneth Paltrow và Natalie Portman hay nhà văn J.K. Rowling. Cô là ngôi sao truyền hình thực tế duy nhất có tên trong danh sách.

Nhiều người thắc mắc Kim dành hầu hết thời gian trong ngày để trang điểm, mặc đẹp, hở hang khoe mông khoe ngực trên đường phố, đi nghỉ mát hay đi quay chương trình truyền hình Keeping Up With The Kardashians cùng gia đình, vậy cô ấy kiếm tiền ở đâu và khi nào. Câu trả lời thực sự đã nằm trong chính câu hỏi đó.

Bà xã rapper Kanye West là một phụ nữ rất thông minh và nhạy cảm với thời thế. Cô biết cách kiếm tiền từ những lĩnh vực đang hot hiện nay nhờ vào hình ảnh nổi tiếng của mình. Thực tế, chương trình Keeping Up With The Kardashian không mang lại bao nhiêu so với những công việc nhàn nhã khác của Kim như tham dự sự kiện tại các câu lạc bộ đêm, các bữa tiệc, nhà hàng khai trương...

Kim mặc sexy đi dự sự kiện của danh ca Elton John.

Một nguồn thu lớn khác của Kim đến từ việc kinh doanh hãng thời trang Kardashian Kollection, do ba chị em Kim hợp tác thiết kế và quảng bá. Hãng thu về 600 triệu USD tại thị trường bán lẻ vào năm 2013 và giúp chị em Kim kiếm được 30 triệu USD. Kim đặc biệt kiếm lời với dòng thời trang DASH - những thiết kế váy ngắn sexy dự tiệc. Chị em cô thường chưng diện váy áo khêu gợi của mình giúp chúng được quảng bá rộng rãi trên mặt báo mà không mất phí nhờ những bức ảnh hot của vô số tay săn ảnh bám theo.

Người đẹp cũng bỏ túi nguồn doanh thu từ hãng mỹ phẩm Kardashian Beauty và sản phẩm nhuộm da Kardashian mang tên Sun Kissed và Glow. Kinh doanh mỹ phẩm là lý do cô thường trang điểm quyến rũ mỗi khi ra ngoài đường, thậm chí là đi mua sắm hay đưa con đi dạo.

Kim, chị gái Kourtney (bên phải) và em gái Khloe trong bức ảnh quảng cáo thời trang Kardashian Beauty.

Khoản tiền khác của Kim đến từ mạng xã hội. Nhà Kardashian được các trang xã hội trả tiền để họ thu hút thêm hàng triệu fan. Riêng Kim có tới 21,9 triệu người dõi theo trên Twitter và 15,7 triệu người bạn trên Instagram. Chỉ cần bức ảnh cô đội mái tóc giả màu vàng đăng trên Instagram vài ngày trước đã nhận được hơn 700.000 lượt "like".

Không ai trong gia đình nổi tiếng nhà Kardahsian có thể cạnh tranh với Kim về khả năng kiếm tiền và mức độ hot. Cô em gái Khloe cũng nóng bỏng và kết hôn với cầu thủ bóng rổ Lamar Odom nhưng sức hấp dẫn thua kém chị. Thậm chí vụ ly hôn của Khloe vào năm 2012 cũng nhận được rất ít sự quan tâm. Trong khi đó, đám cưới của Kim và rapper Kanye West hồi tháng 5 vừa qua trở thành sự kiện gây ồn ào nhất trong làng giải trí Mỹ đầu năm nay.

Kim khiến nhiều người ghen tị khi cô là ngôi sao truyền hình thực tế đầu tiên được lên bìa tạp chí Vogue danh tiếng vào tháng 3 vừa qua.

Hoài Vũ