Nhà thiết kế Kate Spade tự tử vì chồng muốn ly hôn

Cô để lại thư tuyệt mệnh, nói với con gái rằng 'hãy hỏi cha' về nguyên nhân cái chết của mẹ.

Một bức thư tuyệt mệnh của Kate Spade được tìm thấy tại nơi cô treo cổ trong phòng ngủ. Bức thư là những dòng nhắn nhủ cuối cùng Kate gửi tới cô con gái Frances Beatrix 13 tuổi: "Bea - Mẹ luôn yêu con. Đây không phải lỗi của con. Hãy hỏi bố con!".

Kate Spade và chồng - người đã cùng cô gây dựng thương hiệu Kate Spade 30 năm qua.

Lời nhắn của Kate Spade như giải thích rằng chồng cô biết tại sao cô phải kết liễu cuộc đời. Kate tự tử ở tuổi 55 vào ngày 5/6 tại căn hộ cao cấp của gia đình ở New York. Cô và chồng - doanh nhân Andy Spade - chỉ có người con duy nhất là Frances Beatrix sau 25 năm kết hôn.

Một nguồn tin khác từ cảnh sát tiết lộ trên TMZ, nhà thiết kế tài năng tự tử vì chồng cô muốn ly hôn trong khi Kate không muốn gia đình tan vỡ. Andy Spade được cho là đã ly thân vợ, ra sống riêng trong căn hộ gần đó. Tuy nhiên vào buổi sáng Kate tìm đến cái chết, Andy cũng ở trong căn hộ của họ.

Chị gái của nhà thiết kế là Reta Saffo cho biết Kate mắc chứng rối loạn lưỡng cực (một căn bệnh rối loạn tâm lý) từ lâu nhưng cô từ chối đi chữa trị. Từ sau khi danh hài Robin Williams tự tử vào năm 2014 vì trầm cảm, Kate đã bị ám ảnh về cái chết của ông. Reta Saffo tiết lộ rằng thành công quá nhanh đi cùng sự nổi tiếng và chịu sự chú ý của mọi người khiến căn bệnh hưng trầm cảm của em gái ngày càng nặng hơn.

Kate bên những thiết kế của cô.

Kate Spade thành lập thương hiệu túi xách Kate Spade New York cùng chồng cô vào năm 1993. Khi Kate Spade đã trở thành thương hiệu thời trang nổi tiếng toàn cầu với hơn 400 cửa hàng trên khắp thế giới, vợ chồng nhà thiết kế bán lại công ty cho Liz Claiborne Inc. với giá 124 triệu USD vào năm 2006. Năm 2017, tập đoàn Tapestry, Inc. mua lại Kate Spade với giá 2,4 tỷ USD.

Kate từng giải thích lý do bán thương hiệu là cô muốn dành thời gian chăm sóc con gái nhỏ và tổ ấm gia đình. Đến năm 2016, khi bé Frances 12 tuổi, Kate Spade quyết định thành lập thương hiệu mới mang tên Frances Valentine. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau, Kate đột ngột lìa bỏ cõi đời, để lại con gái nhỏ và nỗi bàng hoàng với tất cả những người thân yêu của cô.