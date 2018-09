Người mẫu Anh bị bắt cóc và rao bán làm nô lệ tình dục

Chloe Ayling đã trải qua những ngày kinh hoàng ở Italy sau khi bị đánh thuốc mê, nhét vào cốp xe hơi và giam cầm trong 6 ngày.

Được giải cứu trở về Anh vào ngày 6/8, người mẫu 20 tuổi Chloe Ayling vẫn chưa hết chấn động về chuỗi ngày sóng gió vừa qua. "Tôi đã có một trải nghiệm kinh hoàng" - Chloe kể trên tờ The Sun - "Tôi đã lo sợ cho mạng sống của mình từng giây, từng phút. Thật may là tôi đã được các nhà chức trách Anh và Italy giải cứu an toàn. Tôi chỉ vừa trở về nhà sau 4 tuần và còn chưa kịp hoàn hồn".

Người mẫu Chloe Ayling.

Theo cảnh sát Italy, người mẫu nóng bỏng bị bắt cóc vào ngày 11/7 sau khi tới Italy để tham gia một buổi chụp hình giả mạo. Tại một văn phòng bỏ hoang ở Milan, Chloe Ayling đã bị một người đàn ông bịt miệng từ phía sau và một người khác tiêm thuốc mê vào cánh tay. "Tôi đã bất tỉnh và khi mở mắt, tôi thấy mình chỉ mặc một chiếc áo choàng màu hồng với đôi tất cũ và nằm trong cốp xe hơi, tay và chân bị còng, miệng dán kín. Tôi bị nhét vào trong một chiếc túi chỉ có một lỗ khóa nhỏ để thở. Họ đã cởi áo khoác, quần jean và giày của tôi", Chloe kể.

Trong suốt 3 tiếng lái xe từ Milan tới Turin, một thị trấn nhỏ ở Italy, những tên bắt cóc dừng lại 3 lần vì Chloe la hét, giãy giụa. Họ dọa sẽ tiêm một mũi thuốc mê nữa nếu cô tiếp tục chống cự. Chloe được đưa tới một ngôi nhà nhỏ, còng tay vào bàn suốt 6 ngày. Tên bắt cóc nói rằng, cô sẽ bị rao bán trên một trang web đen nếu công ty quản lý không đồng ý trả khoản tiền chuộc 300.000 USD. Một tên còn khoe khoang, chúng đã kiếm được hàng triệu USD bằng việc bán những cô gái tới Trung Đông làm nô lệ tình dục và khi các cô này không còn hữu dụng, chúng sẽ "quẳng cho hổ ăn thịt".

Ngôi nhà nơi Chloe Ayling bị giam giữ.

Tuy nhiên sau khi tên cầm đầu băng nhóm phát hiện Chloe Ayling đã là mẹ của đứa con 2 tuổi, cô đã được chúng thả ra. Vì một số hình ảnh của Chloe đã bị rao bán trên web đen nên chúng đòi một khoản tiền bằng bitcoin và đe dọa cô không được tiết lộ chuyện vừa xảy ra. Chloe được đưa tới lãnh sự quán Anh tại Italy sau 6 ngày bị giam giữ.

Chloe Ayling đã thông báo cho các nhà chức trách và cảnh sát Italy đã bắt được một kẻ tình nghi tên là Lukasz Herba - người quốc tịch Hà Lan. Tên này được cho là thuộc băng nhóm buôn bán phụ nữ ra khỏi châu Âu mang tên Black Death Group. Cảnh sát Italy đang tiếp tục thẩm vấn và điều tra để truy quét những tên còn lại.

Nghi phạm Lukasz Herba.