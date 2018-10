Người đẹp 'Wonder Woman' đóng chính trong phim trinh thám

Hoa hậu Israel Gal Gadot chính thức nhận vai nữ chính trong phim trinh thám 'Death On The Nile'.

Sau một tuần thương thảo với nhà sản xuất phim Death On The Nile, Gal Gadot đã tiếp nhận kịch bản phim trinh thám này. Thông tin đã được trang Empire Online xác nhận. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Agatha Christie phát hành năm 1937, được xem là phần kế tiếp của phim Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông (Murder On The Orient Express) ra rạp vào năm 2017.

Diễn viên Gal Gadot. Ảnh: Vanity Fair

Trong phim, Gal Gadot vào vai Linnet Ridgeway - cô tiểu thư được thừa kế gia sản kếch xù. Cuộc hôn nhân giữa cô và vị hôn phu của một người bạn thân mở màn cho những rắc rối rồi dẫn tới vụ án mạng kinh hoàng trên chuyến tàu dọc sông Nile. Giống như Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông, thám tử Hercule Poirot tài ba sẽ lại vào cuộc phá án.

Trailer phim 'Murder On The Orient Express' Trailer phim Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông

Ra mắt năm 2017, Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông nhận nhiều ý kiến khen - chê khác nhau về nội dung, song được đánh giá tích cực trên phương diện thiết kế bối cảnh và tạo hình nhân vật. Đặc biệt, hình tượng thám tử Hercule Poirot quái tính, lạnh lùng và rất ngầu do nam diễn viên Kenneth Branagh thể hiện rất được yêu thích.

Gal Gadot trong tạo hình Wonder Woman. Ảnh: Warner Bros

Sau khi đăng quang Hoa hậu Israel năm 2004, Gal Gadot tham gia một số phim của Hollywood. Song sự nghiệp diễn xuất của cô khá mờ nhạt, được nhớ đến nhiều nhất qua vai Giselle với đất diễn hạn chế trong series Fast & Furious. Mãi tới năm ngoái, khi bom tấn Wonder Woman ra mắt, trở thành phim về nữ siêu anh hùng thành công nhất trong thập kỷ qua, tên tuổi của nữ diễn viên mới được thăng hạng trong nền công nghiệp điện ảnh. Gal Gadot hiện tham gia phần 2 của Wonder Woman.

Phong Kiều