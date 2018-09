Người đẹp tiết lộ cuộc sống trụy lạc và đấu đá ở 'hậu cung' Playboy

'Nàng thỏ' Malorie Mackey kể về những bữa tiệc khỏa thân, những người tình nóng bỏng đến rồi đi của ông chủ 90 tuổi Hugh Hefner.

Như nhiều cô gái trẻ khác, Malorie Mackey từng ôm ấp giấc mộng được bước vào biệt thự Playboy - chốn ăn chơi, trụy lạc nức tiếng ở Hollywood. Năm 2011, khi Malorie chuyển từ Virginia tới Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và giành giải Hoa hậu thân thiện trong cuộc thi Miss California, giấc mơ của cô đã trở thành hiện thực. "Tôi vô cùng phấn khích khi được mời tới gặp Hef. Bởi tôi vốn là fan cuồng của Girls Next Door (chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống các nàng thỏ trong dinh thự Playboy)", người đẹp kể trong cuốn tự truyện sắp phát hành mang tên My Playboy Story: Hopping from Richmond to Hollywood.

Malorie Mackey hé lộ những bí mật ở biệt thự Playboy.

Malorie Mackey là một trong rất nhiều chân dài gợi cảm được chào đón tiệc tùng, qua đêm trong dinh thự. Tuy không phải là người đẹp được Hugh Hefner sủng ái đặc biệt, Malorie cũng được tham dự tất cả trò vui khác thường ở chốn ăn chơi này. Trong đó, bữa tiệc bơi khỏa thân hàng tuần là "món ăn" chính không thể thiếu: "Chúng tôi bơi trong hồ và trong Grotto (hang động dưới tầng hầm) rất nhiều lần. Bản thân tôi chưa từng thoát y hoàn toàn. Tôi là một cô gái Playboy thực sự nhưng vẫn luôn thể hiện là gái ngoan. Tôi chắc chắn mọi người dùng ma túy trong các bữa tiệc nhưng không nhìn thấy".

Malorie cũng tiết lộ về sự ganh ghét, đố kị của các nàng thỏ trong chốn "hậu cung" của "ông vua" Hefner. Cô đến đây vào năm 2011, hai năm sau khi người tình nóng bỏng Holly Madison của ông chủ rời đi. Sau này, Holly đã phơi bày rất nhiều điều kinh khủng trong những năm tháng làm tình nhân của ông chủ Playboy. Trong cuốn hồi ký của mình, Malorie bày tỏ sự đồng cảm với "đàn chị". "Holly từng sống ở đó với 7 cô gái khác. Tôi nghĩ khi bạn phải ở cùng nhiều tình địch mà không thể dễ dàng ra đi, tất nhiên sẽ xảy ra rất nhiều scandal và họ không thể nào thích nhau".

Holly Madison (bên phải) từng là người tình suốt nhiều năm của Hugh Hefner và được ông sủng ái nhất trong số các "nàng thỏ".

Khi Holly Madison đi, Hugh Hefner lại có bóng hồng khác thay thế - người mẫu Crystal Harris. Năm 2011, ông chủ U90 lên kế hoạch tổ chức lễ cưới hoành tráng với Crystal, tuy nhiên khi ngày cưới sắp đến gần, người đẹp bất ngờ "chạy trốn". Malorie kể lại khoảng thời gian biến động đó: "Mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Hef rất sốc khi Crystal hủy hôn. Nhưng ông nói rằng cô ấy bỏ đi trước lễ cưới còn tốt hơn là tổ chức một đám cưới tồi tệ".

Để lấp chỗ trống của Crystal, Hugh Hefner lại chọn chân dài khác làm tình nhân là Shera Bechard. Trong ký ức của Malorie, đây là thời kỳ vô cùng sôi động ở biệt thự vì ông chủ "tuyển" thêm rất nhiều mỹ nhân khác tới vui chơi. Tuy nhiên một năm sau, Crystal Harris quay lại với Hefner. Người đẹp tóc vàng đã loại hết những cô gái khác khỏi biệt thự. "Tôi cũng bị liệt khỏi danh sách", Malorie Mackey thú thực, dù trước đó cô khá thân thiết với Crystal.

Hugh Hefner và người vợ trẻ Crystal.

Crystal Harris và ông trùm Playboy kết hôn vào tháng 12/2012 khi cô dâu 26 tuổi còn ông đã 86 tuổi. Đến nay, cuộc hôn nhân của họ vẫn rất yên ấm, hạnh phúc. Theo người đẹp Malorie, vì tuổi già sức yếu, Hugh Hefner đã bỏ dần những buổi tiệc tùng và thú vui bên ngoài. Thay vào đó, ông dành hầu hết thời gian trong thư viện, sống bình lặng bên người vợ trẻ kém 60 tuổi.