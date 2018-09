Michael Bublé trở lại Thái Lan làm concert

Nghệ sĩ nổi tiếng người Canada sẽ mang những bản hit của anh tới Bangkok vào ngày 24/1/2015.

Michael Bublé mở màn cho năm 2015 với tour diễn qua các nước châu Á. Các fan của chàng ca sĩ hào hoa ở châu lục này sẽ có cơ hội tận mắt thưởng thức những màn trình diễn tuyệt vời của thần tượng trên sân khấu chứ không phải ngồi nhà tiếc nuối xem qua DVD vì khoảng cách địa lý quá xa. Với những fan Việt Nam, điểm đến tuyệt vời nhất và cũng hợp túi tiền nhất chắc chắn là Thái Lan.

Buble từng làm concert ở Thái Lan 9 năm trước và lần trở lại này, concert của anh sẽ diễn ra vào ngày 24/1/2015 tại Bangkok ở sân khấu Impact Arena. Đây là một khu tổ hợp biểu diễn rất hiện đại với tiêu chuẩn quốc tế nên rất nhiều nghệ sĩ lớn đã chọn làm nơi tổ chức biểu diễn như Eric Clapton, Jason Mraz, Bruno Mars, Pit Bull, Taylor Swift... Với concert lần này, Buble trình diễn những bản hit trong album mới To Be Loved của mình như It’s A Beautiful Day, Close Your Eyes and I Got It Easy... Anh cũng cover một số ca khúc của các nghệ sĩ nổi tiếng khác như You Make Me Feel So Young (Frank Sinatra), To Love Somebody (the Bee Gees), Who’s Lovin’ You (the Jackson Five) và Have I Told You Lately (Elvis Presley). Tuy nhiên tất cả sẽ được hòa âm mới theo phong cách của Buble.

Poster concert của Buble tại Thái Lan ngày 24/1/2015.

Nói về album mới của mình, Buble khẳng định: "To Be Loved là album hay nhất mà tôi từng thực hiện. Hãy nghe và bạn sẽ tin là tôi đang nói rất thật lòng. Đó là một album swing đúng điệu, nó khiến bạn nhún nhảy - nó đầy tâm trạng - nó vui vẻ - đôi lúc có chút buồn nhưng lãng mạn - nó ngọt ngào và chân thành. Tôi muốn cover những ca khúc của các nghệ sĩ mình ngưỡng mộ - những người đã truyền cảm hứng cho tôi trong suốt những năm qua. Đó là The Bee Gees với To Love Somebody, là Jackson Five với Who’s Lovin’ You', là ca khúc chủ đề To Be Loved với bản gốc của Jackie Wilson - một bản thu mà tôi vô cùng yêu thích... Thật tuyệt vời khi nghĩ rằng tôi có thể nhắc nhớ những ca khúc vượt thời gian này và mang nó đến với những thế hệ sau. Tôi tôn sùng Elvis Presley và điều đó truyền cho ca khúc Have I Told You Lately thêm nhiều tình yêu.

Michael Buble là ca sĩ người Canada, sinh năm 1975. Buble cuốn hút người nghe bởi chất giọng sâu lắng và rất đỗi tình cảm cũng như khả năng trình diễn sân khấu tuyệt vời. Sự hài hước, dí dỏm của anh luôn đem đến cho khán giả những giây phút thư giản thú vị. Anh bắt đầu khởi nghiệp từ năm 1996 và gặt hái được nhiều thành công vang dội trong đó có 4 giải Grammy và nhiều giải thưởng Juno. Album đầu tiên của anh lọt vào top 10 tại Canada và Anh. Tuy nhiên Buble thực sự nổi tiếng trên toàn thế giới với album thứ hai phát hành năm 2005 It's time. Các fan của Buble không ai xa lạ với những bản hit đình đám của anh như It’s A Beautiful Day, Home, Fever, Feeling Good, Sway, Haven’t Met You Yet....

Trong sự nghiệp ca hát suốt một thập kỷ qua, Buble đã phát hành 6 album: Michael Bublé (2003), It’s Time (2005), Call Me Irresponsible (2007), Crazy Love (2009), Christmas (2011) và album mới nhất là To Be Loved (2013).

Buble luôn có phong thái lịch lãm khi xuất hiện trên sân khấu.

Fan của Buble có thể mua vé của concert tại Thái Lan ở địa chỉ trang web www.thaiticketmajor.com hoặc www.bectero.com. Hiện tại vé bán ở 4 mức giá 2.000 - 3.000 - 5.000 và 6.500 baht (tương đương 1,5 - 2 - 3,5 - 4,5 triệu đồng).

Lịch trình tour châu Á năm 2015 của Michael Buble: - Ngày 13/1: Thượng Hải, Trung Quốc - Ngày 16/1: Singapore, Singapore - Ngày 17/1: Singapore, Singapore - Ngày 21/1: Hong Kong, Trung Quốc - Ngày 24/1: Bangkok, Thái Lan - Ngày 27/1: Kuala Lumpur, Malaysia - Ngày 29/1: Jakarta, Indonesia - Ngày 31/1: Manila, Philippines - Ngày 4/2: Seoul, Hàn Quốc - Ngày 6/2: Tokyo, Nhật Bản

Hà Thu