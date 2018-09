Mel B bị khui chuyện sex tập thể cùng chồng và bạn gái

Nữ ca sĩ Spice Girls được cho là có đời sống tình dục phóng túng.

Mel B và người chồng vừa ly hôn - Stephen Belafonte.

Khi vụ ly hôn của Mel B và nhà sản xuất phim Stephen Belafonte đang diễn ra ồn ào, nhiều bí mật kỳ quái trong cuộc sống vợ chồng cô được người thân, bạn bè hé lộ. Mới đây nhất là câu chuyện sex tập thể của Mel B với chồng và người mẫu Lady Victoria.

Một người bạn của Lady Victoria tiết lộ trên The Sun, vợ chồng Mel B từng quyến rũ người đẹp này lên giường vào tháng 11/2007 sau đêm tiệc mừng chiến thắng của Mel B trong show truyền hình Dancing With The Stars: "Mọi người đều say xỉn, đặc biệt là Lady Victoria. Cô ấy kể với tôi là chỉ sau 1 phút nằm trên giường xem TV, Stephen đã trèo lên người cô ấy còn Mel hôn cô ấy. Những thứ tiếp theo cô ấy có thể nhớ là họ thức dậy hoàn toàn khỏa thân trên giường vào sáng hôm sau".

Người mẫu kiêm ngôi sao truyền hình thực tế Lady Victoria.

Mel B và Lady Victoria vốn là những cô gái tiệc tùng, quen biết nhau từ những năm 1990. Sau này, nữ ca sĩ Spice Girls bất ngờ gặp lại Lady Victoria tại Los Angeles vào năm 2007 và họ nhanh chóng thân thiết với nhau. Người bạn kể: "Khi Mel thi Dancing With The Stars, cô thường mời Victoria đến cùng Stephen để xem mình thi đấu. Sau đó, họ đi ăn tối với nhau, thi thoảng chỉ có hai cô gái, thi thoảng cả Stephen đi cùng".

Theo nguồn tin, đêm xảy ra chuyện "mây mưa 3 người" chính là lần đầu tiên vợ chồng Mel B mời Lady Victoria tới nhà chơi sau khi họ đã uống khá nhiều rượu vang đỏ với tequila. Người bạn kể chi tiết: "Victoria nói cô ấy nhớ toàn bộ căn phòng ngủ màu trắng, từ tường tới chăn ga, cánh cửa. 3 người họ nằm trên chiếc giường lớn, Victoria nằm giữa vợ chồng Mel. Cô ấy nhớ Stephen đã vuốt ve cánh tay mình trong khi Mel để mặc mọi thứ diễn ra. Điều tiếp theo là Stephen đã trèo lên người cô ấy còn Mel hôn hít. Victoria không kể tất tần tật mọi thứ nóng bỏng ra sao nhưng cô ấy nói họ đã ân ái với nhau và như là một vị khách, Victoria đã được chiều chuộng nhiều nhất".

Lady Victoria bên cạnh vợ chồng Mel B và một vũ công vào năm 2007.

Sáng hôm sau, họ thức giấc vì bảo mẫu bước vào phòng để bế con gái Angel của Mel B. "Victoria xấu hổ chui vào chăn nhưng Mel và Stephen cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra. Họ mỉm cười với cô ấy và không ai nói gì về chuyện đã xảy ra đêm hôm trước".

Người bạn cho biết, sau buổi đó, Lady Victoria luôn cố né tránh vợ chồng Mel B khi gặp gỡ trong các bữa tiệc vì cảm thấy quá bối rối. Tuy nhiên, nữ ca sĩ và chồng vẫn nhiệt tình nhắn tin mời cô đến nhà chơi. "Victoria đã nghĩ ra rằng buổi hôm ấy không phải là do say xỉn mất kiểm soát, họ đã lên kế hoạch để quyến rũ cô. Và dường như cô ấy không phải là vị khách đầu tiên họ đã lên giường cùng", nguồn tin cho hay.

Mel B không phản hồi trước câu chuyện đăng trên tờ The Sun. Mel vốn rất cởi mở về chuyện chăn gối của mình và từng có mối tình đồng giới kéo dài 4 năm. Trong cuộc phỏng vấn năm 2014, cô thổ lộ: "Mọi người gọi tôi là đồng tính nữ, lưỡng tính hoặc dị tính, nhưng tôi biết mình lên giường cùng ai và thế là đủ. Tôi có ham muốn lớn và đời sống tình dục tuyệt vời".

Sau gần 10 năm chung sống với nhà sản xuất phim Stephen Belafonte, Mel B đã ký đơn ly hôn vào tuần trước và chuyển ra ở riêng. Cặp đôi không tiết lộ nguyên nhân chia tay nhưng anh trai của Stephen nói rằng, chồng Mel B nghiện sex và có tính bạo lực.