MC Miss Universe bị 'ném đá' tơi tả vì công bố nhầm hoa hậu

Steve Harvey là MC kỳ cựu của Mỹ nhưng lại gặp phải sự cố đi vào lịch sử.

Steve Harvey bất ngờ ra xin lỗi và đọc lại kết quả khiến người đẹp Colombia không khỏi "đau tim".

Trong khoảnh khắc công bố người chiến thắng Miss Universe 2015, MC Steve Harvey đã xướng tên Colombia. Khi ấy, người đẹp Colomiba được trao vương miện, nghẹn ngào hạnh phúc tiến lên vẫy chào khán giả. Tuy nhiên, chỉ khoảng 2 phút sau, MC đã khiến tân hoa hậu và hàng triệu khán giả bàng hoàng khi anh xin lỗi đã đọc nhầm kết quả. Người chiến thắng thực sự là Philiippines.

Tờ thông báo kết quả ghi rõ Colombia là Á hậu 1 nhưng không hiểu vì sao, MC gạo cội 58 tuổi lại đọc nhầm cô là Hoa hậu. Steve Harvey đã gây ra một vụ "chấn động" trong đêm chung kết và ngay lập tức anh trở thành nhân vật bị "ném đá" tơi bời trên các mạng xã hội.

MC công khai lỗi lầm của anh khi chưng ra kết quả Miss Universe 2015.

Hình ảnh chế nhạo và những bình luận châm chích Steve Harvey tràn ngập trên Twitter, Facebook. Một độc giả bình luận: "Đây là điều xấu hổ thảm hại nhất tôi từng xem trên chương trình truyền hình trực tiếp". Độc giả tên là Vincent viết: "Tôi đã trượt tất cả các trường đại học nhưng vẫn cảm thấy dễ chịu hơn là Steve Harvey lúc này". Một người khác châm biếm hài hước: "Chúng tôi đã hỏi 100 người là Ai sẽ là MC tiếp theo của Miss Universe. Và kết quả họ đều trả lời: Đó là Steve Harvey"...

Ảnh chế Steve Harvey.

Những bình luận hài hước về Steve Harvey.

Bản thân Steve Harvey một lần nữa lên tiếng xin lỗi thông qua Twitter. Anh bày tỏ sự hối hận và day dứt: "Tôi thực sự xin lỗi Miss Philippines và Colomiba. Đây là lỗi lầm kinh khủng và tôi vô cùng hối tiếc".

MC xin lỗi người đẹp Philippines sau đêm chung kết.

Steve Harvey là người dẫn chương trình và diễn viên hài nổi tiếng của truyền hình Mỹ. Anh đã làm MC của các chương trình The Steve Harvey Morning Show, Family Feud, Showtime at the Apollo... Steve đóng trong nhiều phim hài và đã 3 lần đoạt giải Daytime Emmy và 11 lần đoạt giải NAACP Image Awards (giải thưởng của Mỹ tôn vinh các nghệ sĩ da màu). Đây là lần đầu tiên anh đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình tại Miss Universe.

Hoài Vũ