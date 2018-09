Lý do Taylor Swift mất tích một thời gian dài

Nữ ca sĩ 27 tuổi đã bặt tăm tích từ đầu tháng 2, thậm chí còn không xuất hiện trên mạng xã hội.

Taylor Swift đã ở đâu trong hơn 2 tháng qua?

Lần cuối cùng Taylor Swift xuất hiện trước công chúng là tại đêm nhạc trước buổi chung kết Super Bowl ở Houston, Texas vào ngày 4/2. Hôm ấy, Taylor chia sẻ: "Khi đến show diễn hôm nay, bạn coi như đã tham dự 100% các buổi trình diễn trong năm nay của tôi". Từ ngày đó, giọng ca Bad Blood hoàn toàn vắng bóng. Các paparazzi lão luyện cũng không thể "săn" được bức hình nào của cô. Lần duy nhất Taylor lên Instagram là chia sẻ single mới Green Light của cô bạn thân Lorde.

Taylor Swift trình diễn trước chung kết Super Bowl

Trang ET tiết lộ hôm 6/4, lý do Taylor Swift mất tích hơn 2 tháng qua là vì cô đang tập trung sáng tác và thu âm album mới. Nguồn tin cho hay, nữ ca sĩ dành hầu hết thời gian trong studio gần nhà cô tại Nashville, bang Tennessee. Ngoài ra cô cũng đến phòng thu ở Los Angeles và New York: "Cô ấy không cố tình trốn tránh mọi người mà đơn giản là quá bận rộn thu âm, biên tập và chỉnh sửa cho album mới".

Nguồn tin cũng giải thích, Taylor muốn tĩnh tâm để tìm hướng đi mới trong tương lai: "Cô ấy băn khoăn không biết nên tiếp tục theo thể loại nhạc pop - thứ mang đến danh tiếng cho cô hay quay trở lại với dòng nhạc country". Dù vậy, nữ ca sĩ được cho là đang say mê làm việc để cho ra đời những sản phẩm âm nhạc hay nhất. Cậu bạn thân Ed Sheeran từng tiết lộ trên BBC News, Taylor Swift có thể tung ra album phòng thu thứ 6 vào dịp Giáng sinh năm nay.

Taylor im ắng khác thường sau một năm ồn ào tình ái và xung đột với đồng nghiệp.

Taylor Swift "ở ẩn" tập trung sáng tác sau một năm xảy ra rất nhiều scandal ồn ào. Năm ngoái, cô từng vướng vụ lùm xùm kéo dài hàng tháng với rapper Kanye West vì ca khúc Famous, sau đó dính vào tai tiếng yêu đương với tài tử Tom Hiddleston chỉ sau 2 tuần chia tay DJ Calvin Harris. Sau 3 tháng, Taylor lại tan vỡ mối tình với Tom khiến nhiều người cho rằng cô chỉ yêu hờ để PR video ca nhạc sắp phát hành.