Lindsay Lohan đóng tiếp phim teen 18 năm trước

Siêu mẫu Tyra Banks tiết lộ, nữ hoàng ăn chơi Lindsay Lohan sẽ trở lại với series 'Life-Size' trong một vai trò đặc biệt.

Tiếp nhận phỏng vấn của The Hollywood Reporter, siêu mẫu Tyra Banks cho biết, series Life-Size 2 do cô sản xuất và đóng chính sẽ ra mắt vào kỳ nghỉ Giáng sinh năm nay, sau hai năm liên tục trì hoãn. Nữ giám khảo America Next Top Model tiết lộ, bạn diễn ở phần đầu của mình là Lindsay Lohan sẽ góp mặt trong bộ phim này theo một cách đặc biệt.

Phim Life-Size Trích đoạn mở đầu phim Life-Size

Phim truyền hình Life-Size phát sóng trên kênh ABC vào năm 2000, mở đầu khi cô bé Casey (Lindsay Lohan) dùng phép thuật biến búp bê của mình trở thành người thật (Tyra Banks), kéo theo nhiều tình huống hài hước trong cuộc sống thường nhật. Tyra Banks bày tỏ sự nuối tiếc vì Lindsay Lohan lúc trước vướng nhiều hợp đồng diễn xuất, không thể thực hiện phần kế tiếp ngay sau khi phần đầu ra mắt.

Lindsay Lohan (phải) đóng phim Life-Size năm 14 tuổi. Ảnh: ABC

Xinh đẹp và tài năng, Lindsay Lohan từng là gương mặt nổi bật hàng đầu của dòng phim teen tại Mỹ. Về sau, cô vướng vào nhiều bê bối trong nghề: nghiện ngập, ăn chơi, đi trễ, bỏ quay, ham mê dao kéo, tự tay hủy hoại nhan sắc và danh tiếng của bản thân. Ở tuổi 32, cô đánh mất uy tín trong nghề, thỉnh thoảng vẫn đóng phim nhưng chỉ là các dự án nhỏ, không giữ được hào quang của ngày xưa.

Nhan sắc Lindsay Lohan hiện tại.

Phong Kiều