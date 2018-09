Lily Allen thú nhận chuyện tình chóng vánh với Orlando Bloom trong sách mới

Trong cuốn tự truyện 'My Thoughts Exactly', giọng ca người Anh tiết lộ nhiều bí mật trong đời tư của cô.

Tại giải thưởng 2018 Mercury Music Prize diễn ra hôm 20/9, album No Shame của Lily Allen lọt top 12 album của năm. Xuất hiện tại lễ trao giải, nữ ca sĩ người Anh đã hé lộ một số nội dung gây sốc trong cuốn tự truyện My Thoughts Exactly của cô. Trong sách, Lily Allen chia sẻ sâu hơn về mối quan hệ bất hòa vốn nổi tiếng giữa cô và nữ ca sĩ Cheryl, cũng như lần "quan hệ" của cô và rocker Liam Gallagher trên một chuyến bay tới Nhật Bản.

Tại lễ trao giải Mercury Music 2018, Lily Allen kể về mối tình chóng vánh của mình với tài tử Orlando Bloom.

Tại lễ trao giải, Allen cũng bật mí về cuộc tình chóng vánh giữa cô và tài tử Orlando Bloom. Cô kể, họ gặp nhau tại bữa tiệc Halloween năm 2014 do Kate Hudson tổ chức. Nam diễn viên Cướp biển vùng Caribbean đã tán tỉnh cô, khiến cô "đổ gục" và vui vẻ suốt buổi tối. Bà mẹ hai con nhớ lại: "Tôi ngồi trên đùi anh ấy, cố gắng ghé sát anh ấy nhưng không may đầu tôi đụng trúng mặt anh ấy và một vật gì cứng ở phía sau. Lúc đó, tôi thực sự đã say mèm".

My Thoughts Exactly xuất bản ngày 21/9. Cuốn sách là lời tự sự của Lily Allen về sự nghiệp âm nhạc, cuộc sống làm vợ, làm mẹ và những mối quan hệ showbiz của cô.

Bìa cuốn tự truyện My Thoughts Exactly của Lily Allen. Ảnh: Warner Music

Phong Kiều