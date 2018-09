Lịch sử tình trường của tài tử Ryan Gosling

Không lâu sau, Ryan lại thổn thức trước một cô đào quyến rũ khác là Eva Mendes. Cặp sao dạo chơi trong công viên Disney và hôn nhau say đắm vào ngày quốc tế lao động 1/5. Cũng giống như nhiều người tình trước đó, nữ diễn viên Eva hơn Ryan tới 7 tuổi. Dù vậy họ vẫn cực kỳ đẹp đôi và gắn bó bên nhau. Hai người thậm chí còn đóng cùng trong bộ phim "The Place Beyond the Pines" năm 2012. Nhưng một lần nữa tài tử 33 tuổi lại tan vỡ tình yêu đẹp. Anh vừa chia tay mỹ nhân "Ma tốc độ" vào cuối năm 2013 sau 2 năm rưỡi hẹn hò.