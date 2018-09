Leonardo DiCaprio và bồ trẻ bị tai nạn xe hơi

Chiếc SUV của cặp đôi bị chiếc xe nhỏ đâm sầm từ phía sau vào chiều thứ 7 tại Hamptons, New York.

Leonardo DiCaprio vướng tai nạn xe hơi.

Tai nạn xảy ra vào lúc 16h30 ngày 20/8 trên đường quốc lộ. Người phụ nữ lái chiếc Mini Cooper bất ngờ đâm vào đuôi xe của tài tử Leonardo DiCaprio và người mẫu Nina Agdal. Nhân chứng chia sẻ trên tờ Pagesix, cú va chạm đã khiến đầu xe của người này nát tươm trong khi xe Range Rover của Leo chỉ bị hỏng nhẹ.

Ngôi sao đoạt giải Oscar may mắn không bị thương. Sau khi thấy cô bạn gái Nina Agdal vẫn ổn, Leo liền ra khỏi xe kiểm tra chiếc xe kia. "Cô ấy run rẩy vì sợ hãi. Leo đã trấn an và giúp cô ấy ra khỏi xe", nhân chứng kể. Tài tử cũng đã gọi xe cứu thương và cảnh sát tới hỗ trợ.

Leonardo đang ở New York để hoàn thành bộ phim tài liệu về biến đổi khí hậu do chính anh sản xuất. Bộ phim mang tên Before The Flood - với chủ đề ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài động vật quý hiếm, hệ sinh thái và các bộ lạc thiểu số trên toàn thế giới - sẽ trình chiếu tại liên hoan phim Toronto vào tháng 9 tới.

Leo và Nina Agdal tại New York hôm thứ 5 - hai ngày trước khi bị tai nạn.

Trong khi làm phim, nam diễn viên 41 tuổi cũng dành thời gian ở bên cô bạn gái 24 tuổi. Leo và người đẹp Đan Mạch công khai hẹn hò từ tháng 6 và cùng nhau đi nghỉ ở nhiều nơi từ đảo Bahamas tới Ibiza (Tây Ban Nha) và Malibu (California). Nina Agdal là người mẫu nội y thứ 10 "vướng lưới tình" của ngôi sao Gatsby vĩ đại.

Hoài Vũ