Kristen Stewart diện quần hồng rực tới lễ ra mắt phim

Kristen Stewart tham dự buổi công chiếu phim "Come Swim" tại Los Angeles tối 10/11. "Come Swim" là bộ phim ngắn do Kristen làm đạo diễn đã được trình chiếu tại liên hoan phim Sundance và Cannes 2017. Phim được ví như "một bức chân dung thơ mộng và ấn tượng về người đàn ông đau khổ trầm mình dưới làn nước", ký giả của LHP Cannes miêu tả.