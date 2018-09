Kim không nói chuyện với Taylor Swift từ sau vụ cãi vã năm ngoái

Bà xã Kanye West từng gây nên vụ chấn động vào tháng 7/2016 khi bóc mẽ Taylor là một cô nàng lật lọng.

Kim và Taylor vẫn chưa hòa giải với nhau.

Kim Kardashian lần đầu thảo luận về mâu thuẫn của vợ chồng cô với Taylor Swift trong cuộc trò chuyện tại chương trình Watch What Happens Live with Andy Cohen hôm 28/5. Khi người dẫn chương trình hỏi Kim rằng cô đã nói chuyện với Taylor từ sau khi nổ ra cuộc cãi vã trên mạng xã hội, ngôi sao truyền hình thực tế liền lắc đầu và nhún vai.

Em gái Kim, siêu mẫu Kendall Jenner, từng có thời thân thiết với Taylor Swift, cùng đi du lịch và đến nhà nhau chơi với nhóm bạn. Tuy nhiên sau scandal của chị gái, Kendall dường như không còn mối liên hệ nào với Taylor. Trong cuộc phỏng vấn, Kim thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không biết liệu Kendall có từng là một phần trong hội bạn của cô ấy (Taylor) hay không. Tôi nghĩ là không. Bởi vậy, tôi không thấy mối quan hệ hiện tại của họ là điều khó xử".

Kendall và Taylor từng chơi cùng trong nhóm bạn xinh đẹp, nổi tiếng.

Bản thân Kim Kardashian cũng từng rất vui vẻ gặp gỡ Taylor Swift trong các sự kiện nhưng mọi thứ trở nên tồi tệ vào đầu năm ngoái khi Kanye West phát hành ca khúc Famous. Trong bài rap này có đoạn: "Tôi cảm thấy như tôi và Taylor vẫn có thể sex cùng nhau/ Tại sao ư? Vì tôi đã làm con khốn đó nổi tiếng".

Taylor đã vô cùng tức giận vì những câu rap này. Nữ ca sĩ nói rằng Kanye đã phỉ báng cô và viết những lời lẽ thô tục mà chưa có sự chấp thuận của cô. Tại lễ trao giải Grammy 2016, Taylor công khai châm chích Kanye trên sân khấu và được dư luận nhiệt tình ủng hộ.

Bức xúc thay cho chồng, Kim Kardashian lên tiếng khẳng định, Kanye đã gọi điện cho Taylor để xin phép viết đoạn rap. Và để chứng thực cho lời mình nói, Kim đã tung cuộc nói chuyện điện thoại giữa chồng cô và Taylor lên Snapchat. Trong cuộc trò chuyện, Taylor nói: "Em thực sự đề cao anh vì đã viết về em trong ca khúc đó. Nó rất tuyệt. Em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ báo trước với em về ca từ trong bài hát của anh".

Taylor và vợ chồng Kim gặp gỡ rôm rả tại lễ trao giải VMA năm 2015.

Sau khi Kim tung video, Taylor Swift đã nhận vô số "gạch đá" của dư luận và bị gán mác "rắn độc". Nữ ca sĩ liền phản pháo rằng, Kanye West không hề xin phép cô viết từ "con khốn đó" trong ca khúc này. Tuy nhiên, lời giải thích của Taylor vẫn không cứu vãn được tiếng xấu là cô nàng lật lọng.