Kim Kardashian trút bỏ xiêm y giữa sa mạc

Kim Kardashian vừa tiết lộ hậu trường quay phim truyền hình thực tế "Keeping Up With The Kardashians" tại Los Angeles trong tập mới nhất phát sóng trên kênh "E!News". Ngôi sao 34 tuổi trút bỏ xiêm y, khoe đường cong bỏng mắt dưới cái nắng chói chang giữa sa mạc. Kim được quét một lớp sơn trắng dọc cánh tay, eo , chân và hai bầu ngực. Bà mẹ một con phơi thân dưới nắng để có được những shot hình nóng bỏng nhất.