Kim Kardashian phẫn nộ vì bố dượng đối xử tệ bạc với mẹ

Ngôi sao chuyển giới Caitlyn Jenner đang bị tất cả vợ con quay lưng vì cuốn hồi ký.

Mẫu thuẫn trong gia đình Kardashian được ghi lại trong tập mới nhất của chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Trong suốt tập này, Kim đã có những phản ứng gay gắt trước cuốn hồi ký The Secrets of My Life phát hành hồi tháng 4 của bố dượng chuyển giới Caitlyn Jenner.

Kim và bố dượng chuyển giới.

Caitlyn đã đưa cuốn sách cho Kim đọc với mong muốn con gái hiểu mình hơn: "Cuốn sách này, đó là câu chuyện của bố. Mọi người đều có vấn đề riêng trong cuộc sống và phải đương đầu để giải quyết. Đây là vấn đề của bố và cách bố vượt qua nó", Caitlyn nói.

Kim miễn cưỡng nhận cuốn hồi ký nhưng cô không quên cảnh báo bố dượng: "Mẹ rõ ràng đã rất buồn vì cuốn sách này. Bố có suy nghĩ riêng của bố nhưng mẹ cũng vậy. Con sẽ đọc nó và sẽ nói cho bố biết cảm nhận của mình... Nhưng nếu bố viết những điều tồi tệ về mẹ con, con sẽ tìm gặp bố".

Sau khi đọc xong, Kim đã rất tức giận trước những trang viết của Caitlyn về mẹ cô. Trong đó, Caitlyn miêu tả bản thân mình giống như một "bị đất" trong suốt cuộc hôn nhân với bà Kris Jenner. Caitlyn viết rằng, vợ nắm giữ toàn bộ tiền bạc và quyền hành, coi chồng chỉ như bù nhìn trong nhà mà thôi. Ngoài ra còn có những dòng hồi tưởng về chuyện tình dục kèm theo lời khẳng định rằng mẹ Kim đã biết chồng có ý định chuyển giới trước cả lần sex đầu tiên của họ.

Kim Kardashian phản ứng trước cuốn hồi ký

Kim Kardashian phẫn nộ vì bố dượng vì đối xử tệ bạc với mẹ

Kim cho rằng bố dượng đã "không hề tôn trọng mẹ" khi viết ra những dòng như vậy. Cô lập tức quay lưng với Caitlyn Jenner dù trước đây từng ủng hộ ông đi chuyển giới thành phụ nữ. Trong cuộc trò chuyện với mẹ, Kim nói: "Con cảm thấy có cách khác để kể câu chuyện đó mà không quá tiêu cực như vậy. Giống như là, mọi thứ đều thuộc về lỗi của mẹ... Con không có sự tôn trọng dành cho ông ấy nữa. Với những gì đã xảy, con thậm chí còn không muốn gặp nữa".

Kim bức xúc thay cho mẹ trước cuốn hồi ký của bố dượng.

Mẹ Kim kết hôn với cựu vận động viên điền kinh Caitlyn Jenner (tên ngày trước là Kris Jenner) năm 1991 và ly hôn năm 2015. Hai người có với nhau hai cô con gái xinh đẹp là Kendall Jenner và Kylie Jenner. Đầu năm 2015, Caitlyn đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Cả gia đình từng ủng hộ quyết định của Caitlyn nhưng sau khi cuốn hồi ký phát hành, vợ và các cô con gái đều tỏ ra bất bình vì những chi tiết được cho là "đơm đặt", "dối trá" mà Caitlyn viết trong cuốn sách.