Kim Kardashian bị chế giễu bơm hông bên tròn bên nhọn

Khi xem bức ảnh mới của người đẹp 37 tuổi, nam diễn viên Tyson Beckford cho rằng đường cong của Kim là sản phẩm thẩm mỹ bị lỗi.

Kim Kardashian vừa thu hút sự chú ý khi tới talkshow của Jimmy Kimmel hôm 31/7 trong bộ đồ chất liệu nhung bó sát khoe đường cong kết hợp crop top gợi cảm. Một trong những hình ảnh của Kim thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Kim tới studio phỏng vấn hôm thứ ba (31/7).

Nam diễn viên 48 tuổi Tyson Beckford tỏ ra không hứng thú lắm với vẻ nóng bỏng của Kim đồng thời bình phẩm rằng đường cong đó là "hàng giả" và đã bị làm hỏng. Anh viết cùng biểu tượng gương mặt xanh tái buồn nôn: "Xin lỗi, tôi không quan tâm đến đường cong ấy với tư cách cá nhân. Cô nàng không có nó thật, bác sĩ đã làm bị lỗi hông phải của cô ấy".

Tyson Beckford chỉ ra rằng hông phải của Kim phình ra bất thường.

Trang báo The Shade Room đã đăng tải ý kiến của Tyson Beckford trên Instagram của họ và gắn tên của vợ chồng Kim Kardashian bên cạnh. Lập tức, Kim phản hồi lời chế giễu của Tyron bằng lời ám chỉ rằng nam diễn viên không thấy cô thu hút vì anh là người đồng tính. "Chị gái à, tất cả chúng tôi đều biết tại sao bạn không quan tâm đến nó", Kim viết kèm theo biểu tượng bàn tay phớt lờ.

Tyson Beckford không tán thành phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau khi bị Kim đá xéo lại, Tyson Beckford lên tiếng trên Instagram Story của anh vào tối qua: "Dù The Shade Room đang cố nói gì đi chăng nữa, quan điểm của tôi về phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ trước sau vẫn như một. Cá nhân tôi không quan tâm đến nó! Hãy dừng câu chuyện ở đây". Tyson viết thêm một dòng post khác: "Tôi sẽ luôn chọn Beyonce hơn bất cứ ai".

Tyson Beckford là diễn viên kiêm người mẫu Mỹ. Anh từng là "chàng thơ" của thương hiệu Ralph Lauren Polo và nhiều năm dẫn dắt chương trình Make Me a Supermodel. Tyson cũng góp mặt trong nhiều phim Hollywood như Zoolander, Hotel California, Into the Blue, Supermodel...