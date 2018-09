Kim gửi quà Valentine cho Taylor Swift và tất cả 'kẻ thù' trong showbiz

Ngôi sao 37 tuổi tặng cho mỗi người một lọ nước hoa mới ra lò của cô.

Hôm 1/2, Kim Kardashian tiết lộ trên Instagram danh sách một loạt nghệ sĩ được cô tặng nước hoa KIMOJI Heart nhân dịp lễ Tình nhân. Trong số đó có nhiều người ghét Kim như ca sĩ Taylor Swift, người mẫu Blac Chyna (em dâu hụt của Kim) hay nữ MC Wendy Williams...

Kim sẽ gửi tặng Taylor Swift một lọ nước hoa.

"Tôi đã định gửi ít hơn nhưng rồi lại quyết định ngày Valentine năm nay, mọi người đều xứng đáng là một vị thánh tình yêu. Tôi sẽ tặng một lọ nước hoa đến những người yêu quý tôi, ghét tôi và tất cả những ai tôi nghĩ ra vì đó là ngày Valentine", Kim chia sẻ trong video.

Trong danh sách tờ ghi nhớ của Kim có thể thấy tên của nhiều ngôi sao khác từng chỉ trích cô trên mạng xã hội như ca sĩ Pink, ngôi sao truyền hình thực tế Sharon Osbourne, diễn viên Chelsea Handler, Chloe Grace Moretz, người mẫu Janice Dickinson, biên tập viên truyền hình Piers Morgan... Ngoài ra là những người bạn thân thiết như diva Mariah Carey, Paris Hilton, rapper Cardi B, diễn viên Jennifer Lawrence, người mẫu Chrissy Teigen...

Chelsea Handler và Chloe Grace từng công khai chỉ trích hành động khoe thân của Kim trên Instagram.

Cái tên gây chú ý nhất là Taylor Swift - nữ ca sĩ đã mâu thuẫn với vợ chồng Kim-Kanye suốt hai năm qua. Sau khi nổ ra trận tranh cãi nảy lửa về ca khúc Famous của Kanye West vì câu "Tôi nghĩ mình vẫn có thể sex với Taylor/vì tôi đã làm con khốn đó nổi tiếng", hai bên đã hoàn toàn lìa mặt nhau. Hè năm nay, Taylor sáng tác một loạt bài để tố cáo vợ chồng Kim đạo đức giả. Trong ca khúc This Is Why We Can’t Have Nice Things của Taylor có đoạn: "Đã rất tuyệt khi chúng ta làm bạn lần nữa/ Tôi đã trao cho anh cơ hội thứ hai/ Nhưng anh đã đâm tôi từ sau lưng trong khi vẫn bắt tay tôi".

Trong khi đó, MC Wendy Williams là người gần đây nhất khiêu chiến với Kim khi công khai chỉ trích những bức ảnh khoe thân quá đà của bà mẹ 3 con trên Instagram. Bà xã Kanye West đã không hề phật ý hay phản pháo trước những dòng phê phán gay gắt này mà quyết định tặng Wendy Williams một lọ nước hoa mới.