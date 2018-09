Kim 'ghen tị' với vòng 1 của bố dượng chuyển giới

Từ khi chuyển giới, Caitlyn Jenner không ngại khoe ngực trước mặt con gái và nhờ cô tư vấn trang điểm.

Trong tập mới nhất của chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians, Kim và em gái Khole trò chuyện về hình ảnh gợi cảm của bố dượng trên tạp chí Vanity Fair. Kim kể rằng, cô đã có mặt trong buổi chụp hình hôm ấy và thốt lên ngỡ ngàng khi nhìn thấy vòng một vừa phẫu thuật của bố dượng.

Hình ảnh nóng bỏng của bố dượng Kim khi chụp hình cho tạp chí Vanity Fair.

Kim kể: "Khi chị bước vào phòng, 'cô ấy' đang thay đồ. Caitlyn bảo chị cứ ở trong phòng và cô cởi áo lót. Bộ ngực của cô ấy trông đúng như của chị Kourtney sau lần đầu tiên chị ấy sửa ngực. Nó làm chị muốn đi nâng ngực ngay! Một bộ ngực căng đầy, khoảng cỡ C".

Trong khi Khloe thoảng thốt vì bố dượng chuyển giới tự tin thay đồ trước mặt con gái, Kim trả lời rất bình thản: "Đó là điều rất tuyệt khi nhìn thấy cô ấy thoải mái với cơ thể mình".

Kim Kardashian dạy bố dượng làm đẹp sau khi ông chuyển giới.

Kim Kardashian là người ủng hộ bố dượng nhất khi ông quyết định chuyển đổi giới tính. Trong video mới chia sẻ vào cuối tuần qua, ngôi sao chuyển giới Caitlyn Jenner tiết lộ rằng, Kim đã tư vấn tận tình cho bà về cách ăn mặc và trang điểm để xuất hiện thật đẹp trước công chúng.

Caitlyn chia sẻ: "Bây giờ tôi phải make up hàng ngày. Tôi buộc phải trang điểm vì Kim Kardashian khuyên tôi thế. Cô ấy bảo nếu tôi ra ngoài và trông kém xinh, họ (paparazzi) sẽ dùng bức ảnh tồi tệ đó mãi mãi".

Kim muốn bố dượng chuyển giới phải giữ gìn hình ảnh vì thương hiệu nổi tiếng của cả nhà Kardashian. Caitlyn kể: "Đó không phải là sự ép buộc, đó là một lựa chọn. Kim nói với tôi như vậy. Cô ấy cũng nói: 'Quý cô, trông cô rất đẹp! Nếu cô cần giúp đỡ, con sẽ giúp. Cô đại diện cho gia đình này nên phải thật xinh đẹp nhé!".

Hình ảnh lộng lẫy của ngôi sao chuyển giới Caitlyn Jenner tại sự kiện cuối tuần qua.

Hoài Vũ