Kim chiến tranh lạnh với bố dượng vì cuốn hồi ký chuyển giới gây sốc

Caitlyn Jenner tiết lộ, cô con gái nổi tiếng và cả gia đình đã không buồn nói chuyện với bà từ lâu.

Trong chương trình Today của Australia hôm 11/5, ngôi sao chuyển giới Caitlyn Jenner ngậm ngùi thú nhận: "Tôi luôn yêu quý Kimberly (tên thân mật của Kim Kardashian). Cô ấy là một người tuyệt vời. Nhưng, thú thực với các bạn, tôi đã thực sự không nói chuyện với cô ấy một thời gian dài".

Kim và bố dượng không còn tình cảm như trước.

Mối quan hệ của Caitlyn Jenner với vợ cũ và các cô con gái riêng của vợ trở nên căng thẳng sau khi Caitlyn phát hành cuốn hồi ký The Secrets of My Life. Cuốn sách kể về những nỗi niềm đau khổ thầm kín của bà từ thời trẻ khi phải che giấu giới tính thật của mình vì trách nhiệm và tình yêu với vợ con cho đến những ngày đi phẫu thuật chuyển giới, cắt bỏ bộ phận sinh dục nam. Caitlyn cũng bật mí, chuyện tình dục với mẹ Kim trong 24 năm chung sống "thấm nhuần tình yêu" nhưng "chưa bao giờ là trọn vẹn". Cựu vận động viên điền kinh còn nói, mẹ Kim đã biết chồng có ý muốn chuyển giới nhưng vẫn quyết tâm kết hôn và sinh con.

Những tiết lộ này đã khiến bà Kris Jenner rất phẫn nộ. Caitlyn Jenner xác nhận: "Có rất nhiều xung đột xảy ra trong gia đình Kardashian. Tôi cần có thời gian để mọi thứ bình tĩnh trở lại và giữ khoảng cách. Tôi đang ở nơi làm những điều khác biệt trong thế giới này".

Mẹ Kim phản ứng giận dữ trước cuốn hồi ký của chồng cũ

Caitlyn giải thích về quyết định viết tự truyện: "Cuốn sách này là ý kiến của riêng tôi về những gì đã xảy ra với tôi và gia đình. Bất kỳ lúc nào tôi thể hiện quan điểm của mình với gia đình đều là sự thách thức".

Trong chương trình The Ellen DeGeneres Show cuối tháng trước, Kim Kardashian cũng đề cập tới rạn nứt với bố dượng: "Trái tim tôi tan vỡ cùng mẹ bởi tôi cảm nhận được những gì bà đang trải qua. Caitlyn đang quảng bá cuốn sách và bà ấy (bố dượng) đã kể những điều mà tôi nghĩ rằng nó không cần thiết. Tôi cảm thấy nó không công bằng, có những thứ không đúng sự thực. Tôi luôn yêu quý bà nhưng tôi cảm thấy rằng bà không cần phải viết cuốn sách này. Dư vị của nó không được dễ chịu lắm".

Trước đây, Kim luôn gần gũi với bố dượng. Cô từng là thành viên đầu tiên trong gia đình lên tiếng ủng hộ khi bố công khai chuyển giới thành phụ nữ. Kim cũng đã giúp Caitlyn học trang điểm, chọn váy áo để có phong cách mới, thanh lịch và nữ tính.