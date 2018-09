Khán giả tìm xem lại 'The Theory of Everything' để tưởng nhớ Stephen Hawking

Bộ phim nhận 5 đề cử Oscar là câu chuyện xúc động về cuộc đời bất hạnh mà phi thường của nhà khoa học bị mắc bệnh teo cơ.

Khi Stephen Hawking qua đời vào sáng nay (14/3) ở tuổi 76, rất nhiều người đã tưởng nhớ đến nhà khoa học thiên tài người Anh bằng cách xem lại bộ phim The Theory of Everything (Thuyết vạn vật) - tác phẩm điện ảnh đã tái hiện cuộc đời Stephen Hawking một cách chân thực nhất. Phim từng gây tiếng vang lớn khi phát hành vào năm 2014, nhận được vô số giải thưởng, trong đó có giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc.

Eddie Redmayne thể hiện xuất sắc chân dung Stephen Hawking trong phim The Theory of Everything.

The Theory of Everything được chuyển thể từ cuốn hồi ký Travelling to Infinity: My Life With Stephen của bà Jane Wilde Hawking - người vợ đầu đã đồng hành cùng nhà vật lý trong những giai đoạn khó khăn nhất, giúp ông vượt qua bệnh tật để tiếp tục nghiên cứu khoa học, đưa đến những phát kiến vĩ đại trong ngành vật lý vũ trụ. Bởi vậy The Theory of Everything không đơn thuần chỉ là một bộ phim tiểu sử mà còn là câu chuyện tình yêu cảm động của Stephen Hawking và người vợ đầy nghị lực.

Stephen Hawking (Eddie Redmayne thủ vai) - chàng sinh viên vật lý sôi nổi, tài năng phải lòng Jane Wilde - cô sinh viên xinh đẹp ngành triết học (Felicity Jones đóng). Khi hai người đang đắm say hạnh phúc trong tình yêu và những khát vọng tương lai thì bất ngờ Stephen phát hiện anh bị mắc chứng bệnh xơ cứng teo cơ. Các bác sĩ chẩn đoán Stephen chỉ có thể sống được 2 năm. Cả thế giới như sụp đổ với chàng sinh viên đầy hoài bão nhưng Jane đã không bỏ rơi anh trong lúc khó khăn này. Thậm chí, cô còn quyết định tổ chức đám cưới để có thể chăm sóc cho người yêu quãng đời ngắn ngủi còn lại.

Khoảnh khắc lễ cưới đẹp và lãng mạn trong phim.

Hình ảnh trong phim và ngoài đời.

Nhưng không hiểu bằng nghị lực phi thường của Stephen Hawking hay sức mạnh tình yêu thần kỳ từ người vợ mà chàng sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo đã có thể chống lại số phận nghiệt ngã, không chỉ sống qua hai năm như y học dự đoán. Stephen Hawking dần mất đi khả năng vận động, từ đôi chân đến đôi bàn tay và toàn thân, kèm theo đó là giọng nói ngày càng biến dạng. Nhưng nhờ sự động viên và trợ giúp hết mình của Jane, Hawking vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu, để rồi đạt được hàng loạt những phát kiến vĩ đại, trong đó có Thuyết vạn vật nổi tiếng. Sự mạnh mẽ, tháo vát của người vợ từng là một tiểu thư mộng mơ yếu đuối đã truyền thêm sức mạnh và niềm lạc quan mỗi ngày cho Hawking. Bên cạnh những thành công lớn lao trong sự nghiệp, Hawking và vợ cũng lần lượt đón trái ngọt tình yêu là ba đứa con xinh xắn chào đời. Cho đến rất nhiều năm sau đó, khi Hawking đã trở thành thiên tài vật lý và con cái dần trưởng thành, bà Jane mới quyết định đi theo người tình để được sống cho bản thân mình. Và Hawking, với tình yêu và sự vị tha, đã không hề tức giận khi Jane ra đi bởi hơn ai hết, ông hiểu người vợ đã gồng mình suốt bao nhiêu năm để hy sinh cho chồng con.

Stephen Hawking bên bà Jane và ba người con ngoài đời thật.

Qua diễn xuất chân thật của Eddie Redmayne và Felicity Jones, câu chuyện tình yêu của Stephen Hawking và người vợ đầu được tái hiện một cách đời thường, dung dị nhưng đầy cảm động. Bản thân Stephen Hawking khi xem bộ phim về cuộc đời mình đã không ngăn nổi nước mắt. Khi Eddie Redmayne giành tượng vàng Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc, Hawking đã viết lời chúc mừng gửi đến tài tử người Anh: "Làm tốt lắm Eddie. Tôi rất tự hào về cậu!".

Trailer phim "The Theory of Everything"