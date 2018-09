Khám phá ngôi nhà và những bí mật của Selena Gomez

Nữ ca sĩ mở cửa giới thiệu với người hâm mộ biệt thự xinh xắn của cô ở Los Angeles.

Selena trả lời phỏng vấn tại biệt thự của cô.

Selena Gomez là nhân vật đặc biệt của tạp chí Vogue tháng 4. Trong video dài hơn 7 phút, Selena dẫn phóng viên thăm từng căn phòng trong biệt thự thơ mộng của cô và trả lời nhanh 73 câu hỏi về bản thân.

Ngôi nhà của giọng ca Come & Get It trang nhã và ấm cúng giống như tính cách con người cô. Căn bếp ngăn nắp, phòng ngủ xinh xắn, phòng khách hiện đại, tươi sáng, sân sau ngập tràn ánh nắng và cây xanh với góc uống trà ngoài trời, bồn tắm nước nóng...

Selena rót nước hoa quả mời khách trong bếp.

Trong khi dạo quanh ngôi nhà, Selena lần lượt tiết lộ những sở thích của cô, bí mật đời tư và dự định tương lai. Ngôi sao 24 tuổi thổ lộ, điều thi vị nhất cô từng nhận được là bữa tối lãng mạn trên sân thượng (với người yêu) và món quà ý nghĩa nhất là một hộp trang sức. Selena thích "những điều sầu bi" và cô có khả năng sáng tạo nhiều nhất khi buồn.

Video thăm nhà Selena Gomez

Miêu tả về bản thân, cựu sao Disney gói gọn trong 3 chữ "trung thành, tốt bụng và hào phóng". Cô thích học thêm nhiều ngoại ngữ, khám phá nhiều món thức ăn, mê xem phim Crazy, Stupid Love, nghe nhạc của nữ ca sĩ đồng quê Patsy Cline. Thần tượng của Selena là minh tinh Meryl Streep và nghệ sĩ có phong cách thời trang ấn tượng nhất với cô là Natalie Portman.

Tiết lộ về kế hoạch 1 năm tới, Selena tâm sự có thể cô sẽ đi rất nhiều nơi, còn về 10 năm nữa, nữ ca sĩ chỉ có ước muốn đơn giản là sống thật hạnh phúc.

Selena duyên dáng trong tổ ấm của cô.