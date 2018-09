Kelly Clarkson giảm 17 kg sau nửa năm

Giọng ca 'Stronger' rất hạnh phúc khi tìm được phương pháp giảm cân tự nhiên hiệu quả và tốt cho sức khỏe.

Kelly Clarkson đã tăng cân vùn vụt khi mang bầu và sinh liền hai nhóc tỳ vào năm 2014 và 2016. Cuối năm ngoái, quán quân America Idol vẫn sở hữu vóc dáng đẫy đà dù con thứ hai đã gần 2 tuổi. Tuy nhiên chỉ sau vài tháng, thân hình cô trông thon gọn, thanh thoát hơn hẳn.

Kelly Clarkson thon thả bất ngờ khi xuất hiện trong lễ trao giải âm nhạc hôm 6/6 (ảnh phải).

Trong chương trình Today trên kênh NBC hôm 8/6, Kelly Clarkson tiết lộ bí quyết giảm cân của cô là nhờ cuốn sách xuất bản năm 2017 của bác sĩ Steven Gundry mang tên The Plant Paradox: The Hidden Dangers in "Healthy" Foods That Cause Disease and Weight Gain. (Tạm dịch: Nghịch lý thực vật: Những nguy hiểm tiềm tàng trong các loại thức ăn 'lành mạnh' nhưng gây ra bệnh và tình trạng béo phì)

Nữ ca sĩ 36 tuổi kể: "Tôi mắc một căn bệnh tự miễn và có vấn đề về tuyến giáp từ năm 2006. Gần đây tôi đã đọc cuốn sach này... nó có thể không phù hợp với bạn nhưng có hiệu quả tuyệt vời với tôi. Điều tuyệt nhất không phải là vấn đề cân nặng, ý tôi là tôi biết ngành công nghiệp giải trí thích bạn giảm cân nhưng đối với tôi, nó không hẳn là vấn đề cân nặng. Đối với tôi, điều hạnh phúc nhất là tôi không còn phải dùng thuốc nữa. Các chỉ số máu của tôi đều tốt trở lại và tôi không còn phải uống thuốc từ hồi tháng 2".

Tháng 7 năm ngoái, Kelly vẫn sở hữu vóc dáng đẫy đà.

Kelly cho biết, cô thậm chí còn không tập thể dục và nói đùa rằng cô "uống rượu thay vì tập luyện". Kelly vẫn ăn các thức ăn giàu chất béo như bánh và gà chiên nhưng nấu với bột sắn hoặc bột hạnh nhân. Bà mẹ hai con thú nhận, nhiều loại thực phẩm đề cập trong cuốn sách thực sự khó tìm và rất đắt đỏ nhưng cô đã cố gắng ăn theo chế độ đó vì sức khỏe. "Nó đã giúp ích cho tôi rất nhiều, căn bệnh miễn dịch của tôi biến mất và tôi đã giảm tới 17 kg", Kelly hào hứng chia sẻ.

Trong cuốn sách này, Steven Gundry - một bác sĩ phẫu thuật tim, ngực ở California - viết về việc gluten và loại protein thực vật tên là lectin có trong các loại đồ ăn lành mạnh như như ngũ cốc, đậu, quả hạch, trái cây và rau, nhưng thực tế chúng lại gây ra phản ứng viêm trong cơ thể có thể dẫn đến tăng cân và các bệnh khác. Kết quả nghiên cứu của ông được nhiều người tin dùng nhưng cũng bị không ít chuyên gia dinh dưỡng phản bác.

Kelly tự tin diện váy bó sát biểu diễn hôm 8/6.

Kelly Clarkson đã áp dụng theo hướng dẫn của cuốn sách này không hẳn vì chuyện giảm cân mà bởi vấn đề sức khỏe. Nữ ca sĩ vốn không ngại bị chê béo trong nhiều năm qua và cô luôn tỏ ra rất thoải mái với số đo ngoại cỡ của mình. Tháng 7 năm ngoái, khi bị một tài khoản Twitter chê bai rằng: "Chị quá béo", Kelly đã không tức giận mà phản hồi bằng bình luận dễ thương: "Béo nhưng vẫn rất tuyệt vời".

Trong cuộc phỏng vấn năm 2015, nữ ca sĩ cũng bày tỏ: "Vâng, tôi từng là một cô gái bự nhất Amerian Idol. Tôi không quá béo nhưng mọi người vẫn bảo tôi béo vì tôi to nhất trong số các thí sinh. Tôi luôn thoải mái với điều đó. Đơn giản là vì tôi vốn béo như thế. Nhưng vóc dáng ấy không phải là mãi mãi. Thi thoảng nếu muốn thon gọn hơn, tôi đi tập kick boxing. Còn đôi khi tôi lại thích uống rượu hơn là đồ giảm cân".