Kate Winslet mở lòng về mối quan hệ với Leonardo DiCaprio

Nữ diễn viên tiết lộ, cô đã gắn bó thân thiết với Leo suốt 20 năm nay nhưng chưa bao giờ yêu.

Leo và Kate trong "Titanic".

Trong khi quảng bá bộ phim mới The Mountain Between Us trong talkshow Lorraine hôm 3/10, Kate Winslet được hỏi về mối quan hệ đặc biệt với "người tình màn ảnh" Leonardo DiCaprio. Nữ diễn viên 41 tuổi thẳng thắn chia sẻ, cô và Leo chưa bao giờ nảy sinh tình yêu với nhau.

"Tôi nghĩ là vì Leo và tôi đã làm việc căng thẳng cùng nhau suốt 7 tháng", Kate nhắc đến Titanic năm 1997, "Khi ấy cả hai chúng tôi còn rất trẻ. May mắn, đây là điều thực sự may mắn, chúng tôi chưa bao giờ si mê nhau".

Kate Winslet biết rằng nhiều fan vẫn mong họ trở thành một cặp đôi nhưng thực tế sẽ không bao giờ như vậy: "Có thể các bạn sẽ buồn khi nghe thấy điều này, tôi rất tiếc nhưng chúng tôi chưa bao giờ yêu nhau".

Hai ngôi sao thân mật trên bãi biển St. Tropez, Pháp hồi tháng 7 làm dấy lên tin đồn hẹn hò.

Với Kate, cô thực sự rất vui khi có thể giữ mãi tình bạn thân thiết với Leo: "Chúng tôi có thể thoải mái trêu chọc nhau và vẫn làm điều đó. Tình bạn của chúng tôi rất tuyệt vời". Nữ diễn viên tiết lộ thêm rằng, điều cô quý mến nhất ở Leo chính là đam mê hoạt động từ thiện và bảo vệ môi trường của tài tử.

Hè năm nay, Kate Winslet tái ngộ Leonardo DiCaprio tại sự kiện quyên góp tiền cho quỹ từ thiện ở Pháp. Hai ngôi sao bị bắt gặp đi tắm biển và ôm nhau thân mật làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, những nguồn tin thân cận đều khẳng định rằng, Kate và Leo đơn thuần chỉ là bạn thân, không hề có tình ý nào khác.