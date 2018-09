Justin Bieber tiết lộ lý do chưa yêu ai

Nam ca sĩ đào hoa cho biết trái tim từng bị tổn thương nên cần thời gian để tìm kiếm một người thích hợp.

Kể từ sau khi chia tay mối tình đầu Selena Gomez, Justin Bieber liên tục bị bắt gặp qua lại với nhiều bóng hồng nóng bỏng và xinh đẹp. Tuy nhiên, nam ca sĩ chưa một lần lên tiếng khẳng định yêu đương bất kỳ cô gái nào. Trong cuộc trò chuyện mới đây trên chương trình Kyle and Jackie O hôm 7/9, giọng ca Baby giải thích về chuyện tình cảm chưa đâu vào đâu của mình.

Justin Bieber vẫn chưa yêu ai kể từ khi chia tay Selena.

"Đã lâu rồi tôi không yêu ai. Tôi tự đóng băng cảm xúc và thích được một mình. Tôi chỉ đi chơi ", Justin thổ lộ khi được MC đặt câu hỏi liệu anh có dẫn theo cô gái nào tới Australia trong chuyến lưu diễn cuối tháng này. "Tôi thuộc tuýp người thích một mối quan hệ nghiêm túc. Tôi yêu để được yêu, được nâng niu. Đại loại là những điều như thế. Tôi từng chịu tổn thương trong tình yêu. Bởi vậy, tôi đang cố gắng tìm kiếm một người phù hợp để có thể giúp tôi hàn gắn vết thương đó", ngôi sao nhạc pop giãi bày.

Chuyện tình phức tạp của Justin Bieber và Selena Gomez từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Cặp đôi thường xuyên "gương vỡ lại lành" trong suốt 4 năm bên nhau. Tháng 10 năm ngoái, hai người chính thức tuyên bố đường ai nấy đi. Tuy nhiên, dù chia tay, Selena vẫn rất nặng lòng với tình cũ còn Justin cũng dường như chưa thể quên mối tình đầu.

Justin Bieber dường như vẫn chưa quên được bạn gái cũ.

Vừa qua, trong video What Do You Mean mới phát hành của chàng ca sĩ, người hâm mộ tinh ý phát hiện ra dòng chữ ghi "Selena" trên bức tường vẽ graffiti cuối MV và không khỏi nghi ngờ Justin vẫn tơ tưởng người yêu cũ. Giải đáp thắc mắc của fan qua sóng radio, Justin khẳng định những chữ đó hoàn toàn không do anh làm và đây có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Trần Quỳnh