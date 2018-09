Justin Bieber bị sứt răng vì tập quyền anh

Nam ca sĩ 23 tuổi bị mẻ một chiếc răng cửa trong buổi tập boxing hăng say hôm thứ 4.

Justin Bieber vừa gặp sự cố tại phòng tập boxing ở New York vào sáng 31/5. Anh rời phòng tập, đến thẳng phòng khám nha khoa để hàn lại chiếc răng vừa bị mẻ.

Bieber đến thẳng phòng khám răng sau buổi tập boxing.

Giọng ca What Do You Mean có vẻ không mấy buồn phiền vì tai nạn này. Anh chia sẻ với 87 triệu fan trên Instagram hình ảnh nằm sửa răng trong phòng khám với dòng chú thích: "Tôi đã bị mẻ răng". Kèm theo đó, Bieber đăng ảnh minh họa chiếc răng sứt của anh gần giống với răng của diễn viên hài Jim Carrey trong phim Dumb and Dumber.

Bieber hài hước tiết lộ rằng, răng của anh bị mẻ ngược với răng của Jim Carrey.

Justin Bieber vốn là người rất mê thể thao và không sợ mạo hiểm. Có lần nam ca sĩ từng bị rách màng nhĩ vì thử trò tombstoning (lao từ trên vách núi cao xuống biển). Justin cũng có vô số lần bị ngã lộn nhào vì chơi ván trượt trên đường phố ở những địa hình phức tạp. Hiện tại, anh rất hứng thú với môn quyền anh để giảm cân và giữ cho thân hình săn chắc, dẻo dai.

Justin Bieber trên sân tập quyền anh

